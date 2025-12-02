Redacción y Ap

Periódico La Jornada

Martes 2 de diciembre de 2025, p. 6

En una audiencia ante el Tribunal Federal de Distrito de Chicago, Joaquín Guzmán López, El Güero Moreno, integrante del grupo de Los Chapitos, que dirige una facción del cártel de Sinaloa, se declaró culpable de narcotráfico como parte de un acuerdo con el que, a cambio de declinar una apelación a su sentencia, busca evitar cadena perpetua.

Pero también pactó una cooperación plena con las autoridades estadunidenses y reconoció haber organizado un operativo de película para secuestrar a una persona que, se deduce, es Ismael Zambada, El Mayo, tras invitarlo a una reunión en Culiacán.

Guzmán López, de 39 años de edad, y hermano de Ovidio, son dos de los hijos de Joaquín Guzmán, El Chapo. Los tres se encuentran bajo proceso en Estados Unidos.

Ayer, Guzmán López fue presentado ante el Tribunal en Chicago, al que arribó con mono naranja y en medio de un estricto despliegue de seguridad. Reconoció su culpabilidad de dos cargos de narcotráfico y delito continuado, así como su papel en la supervisión del transporte de decenas de miles de kilogramos de drogas a ese país, principalmente por medio del tráfico por túneles.

Desde el comienzo de la audiencia, la jueza federal de distrito, Sharon Coleman, le preguntó a qué se dedicaba.

“Tráfico de drogas”, respondió de manera directa de acuerdo con la agencia AP.

–Ah, ese es tu trabajo– dijo Coleman riéndose–. Ahí lo tienes.

Andrew Erskine, abogado del gobierno federal estadunidense, expuso algunos de los términos del acuerdo con los que, dijo, si Joaquín Guzmán López coopera con las autoridades, podría reducir su condena a 10 años de condena.

No obstante, al aceptar que no apelará el fallo, no cuenta con garantías de una sentencia en esos términos, según un documento de “acuerdo de culpabilidad” que fue difundido, y en el que se cuenta la forma en que Ismael Zambada fue llevado de manera forzada a los límites entre Nuevo México y Texas, donde fue detenido.

Relato coincide con versión del capo secuestrado

En la declaración citada en ese documento sólo se refiere a El Mayo como “el Individuo A”; sin embargo, el relato coincide con el que presentó Zambada por medio de una carta.

Se indica que Joaquín Guzmán López citó a El Mayo “para resolver un desacuerdo” con otros, sin proporcionar mayor información sobre quiénes acudieron a la cita en una finca en las afueras de Culiacán, el 25 de julio de 2024.