Martes 2 de diciembre de 2025, p. 4
Al destacar que el próximo año se invertirá en programas sociales una cifra sin precedente: un billón de pesos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó: “y luego se preguntan, por qué tanto apoyo a los gobiernos de la 4T.”
A diferencia de los gobiernos neoliberales, declaró, hoy los recursos van directo a la gente, sin intermediarios, y no se pregunta por quién votarán o si simpatizan por algún partido político para entregar los apoyos.
Durante la conferencia matutina de ayer, en la que se presentó el reporte de los programas sociales al cierre de 2025, la mandataria federal recordó que en el primer año de la transformación, en 2019, bajo la administración de su antecesor Andrés Manuel López Obrador, se destinaron 291 mil millones de pesos para esos programas.
En 2025, agregó, el presupuesto fue de 850 mil millones de pesos. “¿Cómo se llega al billón o a 850 mil millones? Para que tengan una idea, la recaudación adicional (de recursos) en 2025 es de cerca de 400 mil millones de pesos. ¿Saben cuánto pidió Argentina a Estados Unidos de préstamo? Ese monto, 20 mil millones dólares”.
Refirió que tan sólo de aduanas la recaudación adicional fue de 250 mil millones de pesos. Esto, sin aumentar los impuestos.
“¿Cómo vamos a poder llegar al billón (de pesos)? Igual. Ahora vamos, que se aprobaron las leyes, para cerrar el paso a las factureras completamente. Y seguir avanzando en aduanas, que todavía hay espacio para la recaudación. ¿Para qué? Para ayudar a la gente, para apoyar al que menos tiene, para construir derechos sociales. Esa es la transformación”.
Por su parte, Carlos Torres, coordinador general de los Programas de Bienestar, indicó que al cierre de este año se habrá beneficiado a 33 millones 391 mil personas, de 126 mil millones de habitantes en el país.
A un mes de que termine 2025, señaló, de esa meta se ha cumplido con el pago de apoyos a 32 millones 836 mil beneficiarios y derechohabientes, 98 por ciento del total.
“En su conjunto, todos los programas para el Bienestar representan la columna vertebral de la política social del gobierno de México, pues dignifican y transforman vidas.”
Indicó que de la inversión de este año, 850 mil millones de pesos, a la fecha se han ejercido 774 mil 837 millones, equivalentes a 91 por ciento del total. Sólo falta por depositar, refirió, los montos de las becas para estudiantes.
“Todo esto ha sido posible gracias a un manejo honesto de los recursos, a una recaudación justa y eficiente. Pero más allá de las cifras, lo esencial es lo que esta política social significa en la vida diaria de la gente: millones de historias de dignidad, tranquilidad y esperanza”, apuntó.
La directora general del programa La Escuela es Nuestra, Pamela López, informó que este año se benefició a 8.1 millones de estudiantes con una inversión de 25 mil millones de pesos que fueron entregados de forma directa a los padres y madres para la mejora de los espacios educativos de 68 mil 11 escuelas de educación básica, de las que 16 mil 796 son secundarias públicas que recibieron 5 mil 128 millones y 6 mil 239 escuelas de nivel medio superior que recibieron 4 mil 576 millones.