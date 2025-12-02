Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 2 de diciembre de 2025, p. 4

Al destacar que el próximo año se invertirá en programas sociales una cifra sin precedente: un billón de pesos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó: “y luego se preguntan, por qué tanto apoyo a los gobiernos de la 4T.”

A diferencia de los gobiernos neoliberales, declaró, hoy los recursos van directo a la gente, sin intermediarios, y no se pregunta por quién votarán o si simpatizan por algún partido político para entregar los apoyos.

Durante la conferencia matutina de ayer, en la que se presentó el reporte de los programas sociales al cierre de 2025, la mandataria federal recordó que en el primer año de la transformación, en 2019, bajo la administración de su antecesor Andrés Manuel López Obrador, se destinaron 291 mil millones de pesos para esos programas.

En 2025, agregó, el presupuesto fue de 850 mil millones de pesos. “¿Cómo se llega al billón o a 850 mil millones? Para que tengan una idea, la recaudación adicional (de recursos) en 2025 es de cerca de 400 mil millones de pesos. ¿Saben cuánto pidió Argentina a Estados Unidos de préstamo? Ese monto, 20 mil millones dólares”.

Refirió que tan sólo de aduanas la recaudación adicional fue de 250 mil millones de pesos. Esto, sin aumentar los impuestos.

“¿Cómo vamos a poder llegar al billón (de pesos)? Igual. Ahora vamos, que se aprobaron las leyes, para cerrar el paso a las factureras completamente. Y seguir avanzando en aduanas, que todavía hay espacio para la recaudación. ¿Para qué? Para ayudar a la gente, para apoyar al que menos tiene, para construir derechos sociales. Esa es la transformación”.