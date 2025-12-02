Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 2 de diciembre de 2025, p. 4

“Afortunadamente, no estamos en ninguna de las tres circunstancias que planteó (Andrés Manuel López Obrador para su reincorporación a la vida pública). El pueblo de México está con el proyecto, lo vemos todos los días, lo dicen las encuestas por si había alguna duda”, aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum. Subrayó que no ve ese escenario actualmente, con relación a las tres premisas que mencionó su antecesor: riesgo para la democracia, para la soberanía y un eventual golpe de Estado.

Durante su conferencia ahondó en torno a la reaparición de López Obrador en redes sociales a propósito de la publicación de su nuevo libro. “Nos dio mucho gusto verlo, verlo bien, se ve muy bien, muy contento, sano, tranquilo”, comentó antes de subrayar la relevancia del escrito del ex presidente: Grandeza. Es una recuperación y homenaje a las grandes civilizaciones que habitaron en México antes de la llegada de los españoles.

Reivindicación de nuestra historia

Sheinbaum enfatizó la relevancia del libro por reivindicar nuestra historia, después de que durante años, en el periodo neoliberal, el objetivo era mirar y acatar lo que venía de fuera. Por eso muchas de las reformas legales y constitucionales que se aprobaron en esa etapa ni siquiera fueron escritas en México, sino fuera del país, en las sedes de los organismos financieros internacionales o por asesores extranjeros, aun en modificaciones trascendentales como la reforma energética de 2013.

“Y era una visión de la globalización y seguir los ejemplos afuera, como si en México no hubiera fortaleza cultural. Esto, combinado con el racismo, el clasismo que caracterizó a estos gobiernos, combinado con la herencia colonial de las castas, generó también una idea de que los mexicanos éramos menos, y no”, expuso Sheinbaum.

– ¿Qué le dice a aquellas voces que critican su administración y que ahora dicen que “hay una crisis en su gobierno y que por eso tuvo que salir el ex presidente”?