C

on 77 años de edad y un perfecto manejo de sus instrumentos: saxo alto y clarinete, Paquito D’ Rivera es en la actualidad la figura suprema del llamado jazz latino. Es, como dijera Dizzy Guillespie, “uno de los pocos músicos que abarcan la vasta gama de la música popular y clásica para enriquecer el jazz”.

Si bien la notoriedad de su arte se dio cuando formó parte del grupo Irakere, es a su llegada a Nueva York, a principios de los 80, cuando despierta un gran interés en las comunidades de jazz y música latina. Su primer conjunto, el Havana New York Ensemble, se conoció como “la escuelita” porque de sus filas surgieron solistas como el percusionista Daniel Ponce, el guitarrista Fareed Haque, el trompeta Claudio Roditi y los pianistas Hilton Ruiz, Michel Camilo y Danilo Pérez, entre otros ilustres instrumentistas.

También mostró gran afinidad para las colaboraciones. Con Jorge Dalto grabó El día que me quieras; con Camilo, Why Not; con Haque, valses de Antonio Lauro; el chorinho Segura ele con Romero Labambo; el bolero Como un milagro con Danilo Pérez, y danzas de Cervantes y Lecuona con Israel López Cachao. Y no paró. Gracias a esa enorme musicalidad y valores interpretativos, Paquito D’ Rivera se convirtió en un artista que atrajo constantemente a entidades interesadas en incorporar sus brillantes sonidos de clarinete y saxofón a su música. Siempre tendiendo puentes musicales y manteniendo una mentalidad integradora.

En la actualidad, ese interés por las fusiones de géneros y colaboraciones con músicos afines ha dado como resultado su reciente trabajo discográfico La fleur de Cayenne (2025) . Álbum de ocho temas que hoy nos ocupan y que fusionan ritmos afrocubanos, joropo venezolano, milonga y tango argentino con jazz tradicional y música de cámara. Todo esto pergeñado con la Madrid-New York Connection Band, un grupo de músicos cubanos expatriados y un vibrafonista colombiano residentes en Madrid, integrada por Pepe Rivero (piano), Reynier Elizarde “El Negrón” (contrabajo), Georvis Pico (batería), Yuvisney Aguilar (percusión), el colombiano Sebastián Laverde (vibráfono), y como invitado especial el armonicista español Antonio Serrano.

El tema que abre el álbum, La fleur de Cayenne, es un joropo venezolano con cambios de tempo que permite a cada solista lucirse, mientras Miriam, la pieza que sigue, autoría de Bebo Valdés, dedicada a su hija menor, es una suerte de balada llevada suavemente por el clarinete de D’ Rivera y la armónica de Serrano, quien le añade un toque melancólico que contrasta con la sugerencia rítmica de un danzonte.