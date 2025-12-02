D

esde hace mucho tiempo, la red de coordinación para la seguridad estaba por lo menos rota. La Fiscalía General de la República faltaba una veces sí y otras también a la reunión del gabinete de seguridad, y aunque los acuerdos le llegaban, según nos dicen, no les prestaba la atención que requería.

En todas partes se comentaba que lo que hacía la fiscalía en las más de las veces poco o nada tenía que ver, por ejemplo, con las investigaciones que se lanzaban desde la secretaría que encabeza Omar García Harfuch, y las denuncias por parte de otras dependencias que merecían el trabajo de la fiscalía simplemente se archivaban.

En pocas palabras: la agenda de la fiscalía no convergía con la de los otros aparatos del gobierno, por eso el trabajo de Ernestina Godoy tendrá que ver con remendar la relación rota, con amarrar el hilo por el que transitan los datos fundamentales del trabajo de justicia que se hace en el país y con cambiar el clima muy pesado que se da entre la misma fiscalía y los demás involucrados en el quehacer del cumplimiento a lo que dice la ley.

Pero una tarea, al margen de lo que ha sucedido, es la situación del Ministerio Público, que requiere urgentemente de un cambio profundo con reglas nuevas, diferentes y al nivel de lo que sucede en el país. Ese Ministerio Público es sin duda la vía más usada por los criminales para lograr su impunidad.

Y es que luego de la reforma judicial, tan importante y trascendente, se hace obligatorio entrar al asunto de quienes tienen a su cargo la investigación de los casos criminales y que, como todos sabemos, se valen de todas las trampas posibles para hacer que la justicia sólo llegue para quienes tienen la cartera gorda.