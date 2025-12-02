▲ Más de dos tercios de estadunidenses consideran que el magnate no ha dejado una buena situación y se mantienen pesimistas a 11 meses de su segundo mandato. Foto Ap

erca ya de cumplir su primer año en la Casa Blanca (segundo mandato), Donald Trump ha sido en extremo exitoso, pero sólo para consolidar el desprecio de millones de personas en el mundo y, en el plano interno, de una parte muy importante del universo que votó por él en las presidenciales de noviembre de 2024. Muestra de esto último es que muchos de los llamados “latinos” que sufragaron por él en aquellas elecciones a estas alturas muestran su creciente hartazgo por el comportamiento del esperpéntico personaje que despacha en la Oficina Oval.

De acuerdo con las mediciones de noviembre de 2024, alrededor de 47 por ciento del voto “latino” favoreció a Trump (otras fuentes estiman que en realidad fue 37 por ciento), que sufragaron sin medir las consecuencias de su decisión, toda vez que ya en ejercicio de la presidencia de Estados Unidos uno de los objetivos punitivos internos del magnate naranja ha sido, precisamente, la minoría “latina”, es decir, la misma que en buena medida hizo posible que el susodicho ocupara por segunda ocasión la Casa Blanca.

De lo anterior da puntual cuenta el más reciente análisis temático del Pew Research Center (PRC, del que se toman los siguientes pasajes), el cual subraya que “los latinos se han vuelto más pesimistas desde las elecciones presidenciales de 2024. La mayoría afirma que su situación en Estados Unidos ha empeorado”. Y según avanza su mandato, ellos “son cada vez más críticos con su desempeño laboral, y las políticas migratorias y económicas de su administración, dos temas clave para los votantes latinos en las elecciones del año pasado”.

De entre los resultados de dicho análisis destacan los siguientes: 70 por ciento de los “latinos” desaprueban la forma en que Trump está manejando su trabajo como presidente; 65 por ciento desaprueban el enfoque de la administración hacia la inmigración; 61 por ciento dicen que sus políticas económicas han empeorado las condiciones económicas.

Aun así, sostiene el informe, “las opiniones de los latinos sobre Trump y su administración están profundamente divididas según cómo votaron en las elecciones de 2024: quienes lo hicieron por Trump expresan un fuerte apoyo al presidente y sus políticas, mientras quienes votaron por Kamala Harris tienen opiniones profundamente negativas. Por ejemplo, 81 por ciento de los votantes latinos de Trump aprueban el desempeño del presidente, aunque este porcentaje ha disminuido desde 93 al comienzo de su actual mandato. Mientras, casi todos los votantes latinos de Harris desaprueban al presidente. Estos patrones reflejan el sentir del público estadunidense en general”.