Donald Trump arrasa a sus votantes “latinos” // Casi 70 por ciento de ellos lo alucinan // AMLO: otra conspiración comunista
erca ya de cumplir su primer año en la Casa Blanca (segundo mandato), Donald Trump ha sido en extremo exitoso, pero sólo para consolidar el desprecio de millones de personas en el mundo y, en el plano interno, de una parte muy importante del universo que votó por él en las presidenciales de noviembre de 2024. Muestra de esto último es que muchos de los llamados “latinos” que sufragaron por él en aquellas elecciones a estas alturas muestran su creciente hartazgo por el comportamiento del esperpéntico personaje que despacha en la Oficina Oval.
De acuerdo con las mediciones de noviembre de 2024, alrededor de 47 por ciento del voto “latino” favoreció a Trump (otras fuentes estiman que en realidad fue 37 por ciento), que sufragaron sin medir las consecuencias de su decisión, toda vez que ya en ejercicio de la presidencia de Estados Unidos uno de los objetivos punitivos internos del magnate naranja ha sido, precisamente, la minoría “latina”, es decir, la misma que en buena medida hizo posible que el susodicho ocupara por segunda ocasión la Casa Blanca.
De lo anterior da puntual cuenta el más reciente análisis temático del Pew Research Center (PRC, del que se toman los siguientes pasajes), el cual subraya que “los latinos se han vuelto más pesimistas desde las elecciones presidenciales de 2024. La mayoría afirma que su situación en Estados Unidos ha empeorado”. Y según avanza su mandato, ellos “son cada vez más críticos con su desempeño laboral, y las políticas migratorias y económicas de su administración, dos temas clave para los votantes latinos en las elecciones del año pasado”.
De entre los resultados de dicho análisis destacan los siguientes: 70 por ciento de los “latinos” desaprueban la forma en que Trump está manejando su trabajo como presidente; 65 por ciento desaprueban el enfoque de la administración hacia la inmigración; 61 por ciento dicen que sus políticas económicas han empeorado las condiciones económicas.
Aun así, sostiene el informe, “las opiniones de los latinos sobre Trump y su administración están profundamente divididas según cómo votaron en las elecciones de 2024: quienes lo hicieron por Trump expresan un fuerte apoyo al presidente y sus políticas, mientras quienes votaron por Kamala Harris tienen opiniones profundamente negativas. Por ejemplo, 81 por ciento de los votantes latinos de Trump aprueban el desempeño del presidente, aunque este porcentaje ha disminuido desde 93 al comienzo de su actual mandato. Mientras, casi todos los votantes latinos de Harris desaprueban al presidente. Estos patrones reflejan el sentir del público estadunidense en general”.
En materia de inmigración, Trump ha intensificado sus esfuerzos para detener y deportar a inmigrantes que residen de forma indocumentada en el país, empleando tácticas más agresivas. En las elecciones de 2024, los votantes “latinos” estuvieron entre los grupos con los mayores cambios hacia Trump desde 2016. Casi la mitad (48 por ciento) lo respaldó en 2024, frente a 36 por ciento en 2020 y 28 por ciento en 2016. “Hoy, los latinos son el segundo grupo racial o étnico más grande del país, representando a uno de cada cinco estadunidenses. También se encuentran entre los grupos demográficos de más rápido crecimiento en Estados Unidos, representando una proporción cada vez mayor de la población, el electorado y la fuerza laboral del país”.
Los “latinos” son pesimistas sobre su situación en Estados Unidos. Alrededor de dos tercios (68 por ciento) afirman que hoy es peor que hace un año, mientras 9 por ciento afirman que es mejor y 22 por ciento se mantienen prácticamente igual. “Esta es la primera vez que la mayoría de los latinos dice que su situación ha empeorado en casi dos décadas. Cuando el PRC hizo esta pregunta en 2019, al final de la primera administración de Trump, 39 por ciento dijeron que había empeorado y en 2021, 26 por ciento dijeron lo mismo. Ahora es 68 por ciento”. Sobre las políticas de Trump, 78 por ciento de los “latinos” afirman que los perjudica.
Las rebanadas del pastel
Las siempre bien informadas “fuentes de inteligencia” de la ultraderecha autóctona afirman que Andrés Manuel López Obrador repitió la conspiración comunista de junio pasado (entonces, con motivo de la elección judicial), es decir, de Pyongyang viajó en secreto a La Habana y de ahí a Palenque, sólo para aparentar que vive en su rancho La Chingada y ahí presentar su libro Grandeza. Cumplido el objetivo, regresó a la capital de la República Popular Democrática de Corea, donde realmente vive desde el 1º de octubre de 2024.
