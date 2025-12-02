E

xiste una idea equivocada de la importancia de la vejez en la economía. Este periodo de la vida se aprecia como algo negativo, ya que genera poca riqueza y un gasto creciente. Con los años, el cuerpo enferma, pierde fuerza y en ocasiones también disminuye la capacidad intelectual. Todo ello lleva a pensar que los adultos mayores representan una fuerte carga para la sociedad.

La realidad es que, trabajen o no, las personas de la tercera edad juegan un papel relevante en la economía, principalmente por el consumo que llevan a cabo. Para que funcione el ciclo mercantil, la sociedad necesita no sólo producir bienes y servicios, sino que se vendan. Sin consumo la sociedad se estanca y sobreviene una crisis.

El consumo de los viejos genera una gran riqueza para empresas especializadas. Hay sectores económicos que avanzan sin contratiempos para atender a esta población, como son los casos de hospitales, seguros de gastos médicos, farmacéuticas, alimentos procesados y casas de retiro.

En parte este proceso se debe a que los ingresos de los miembros de la tercera edad tienden a crecer. Desde que se establecieron los programas sociales con entrega de dinero en efectivo a los adultos mayores la demanda de bienes y servicios de este nicho ha mejorado.