o le podía contestar ‘no me ayudes, compadre’, porque hubiera sido políticamente incorrecto y descortés. El lance de Andrés Manuel había sido inesperado: volvería a la calle dijo en la presentación de su libro titulado Grandeza si: 1) estuviera en peligro la democracia; 2) hubiera el amago de un golpe de Estado y 3) estuviera en peligro la soberanía nacional. Claudia bajó el balón con sentido de humor.

Con una sonrisa afectuosa comentó que “afortunadamente no estamos en ninguno de los tres supuestos que mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador”. Su gobierno tiene el respaldo mayoritario de la sociedad. Sólo algunos que buscan regresar a sus privilegios se oponen porque “somos un movimiento social en el poder”.

Agradeció el apoyo de su antecesor y dio un dato interesante: en estas últimas semanas se han identificado 2 mil 500 millones de reproducciones en redes sociales criticando a su gobierno, de las cuales 70 por ciento son pagadas.

Petróleo al alza

Arrancó la semana con una tendencia alcista en el mercado internacional del petróleo, con aumentos de alrededor del 2 por ciento en el precio del barril. Los países de la OPEP+, liderados por Arabia Saudita y Rusia, confirmaron su decisión de pausar la producción de crudo durante el primer trimestre de 2026. Por otro lado, la agudización del conflicto de Estados Unidos y Venezuela y la probable paralización parcial o total de su producción, han creado una situación de nerviosismo. Venezuela ha denunciado que Estados Unidos pretende apoderarse de sus reservas, son las mayores del planeta.

El precio del barril de petróleo variedad Brent subió 1.9 por ciento para cotizar en 63.81 dólares y el West Texas Intermediate (WTI) aumentó un 2 por ciento para alcanzar 59.98 dólares. Pemex sigue al West Texas y cotizó ayer su mezcla de exportación en 55.83 dólares.

¿Indulto de un narco?

Ha causado estupefacción la anunciada decisión del presidente Trump de indultar al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico a 45 años de cárcel en una prisión de Estados Unidos. En su historial figura que aceptó un soborno de un millón de dólares de El Chapo Guzmán para permitir el paso de cargamentos de cocaína por su país rumbo al principal mercado del mundo. Al mismo tiempo, Trump y su equipo insisten en el envío de fuerzas armadas a México para combatir al narcotráfico. Notoria disonancia, escribió alguien por ahí.