‘No me ayudes compadre…’ // Crisis venezolana dispara al petróleo // Los implacables de Harfuch
o le podía contestar ‘no me ayudes, compadre’, porque hubiera sido políticamente incorrecto y descortés. El lance de Andrés Manuel había sido inesperado: volvería a la calle dijo en la presentación de su libro titulado Grandeza si: 1) estuviera en peligro la democracia; 2) hubiera el amago de un golpe de Estado y 3) estuviera en peligro la soberanía nacional. Claudia bajó el balón con sentido de humor.
Con una sonrisa afectuosa comentó que “afortunadamente no estamos en ninguno de los tres supuestos que mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador”. Su gobierno tiene el respaldo mayoritario de la sociedad. Sólo algunos que buscan regresar a sus privilegios se oponen porque “somos un movimiento social en el poder”.
Agradeció el apoyo de su antecesor y dio un dato interesante: en estas últimas semanas se han identificado 2 mil 500 millones de reproducciones en redes sociales criticando a su gobierno, de las cuales 70 por ciento son pagadas.
Petróleo al alza
Arrancó la semana con una tendencia alcista en el mercado internacional del petróleo, con aumentos de alrededor del 2 por ciento en el precio del barril. Los países de la OPEP+, liderados por Arabia Saudita y Rusia, confirmaron su decisión de pausar la producción de crudo durante el primer trimestre de 2026. Por otro lado, la agudización del conflicto de Estados Unidos y Venezuela y la probable paralización parcial o total de su producción, han creado una situación de nerviosismo. Venezuela ha denunciado que Estados Unidos pretende apoderarse de sus reservas, son las mayores del planeta.
El precio del barril de petróleo variedad Brent subió 1.9 por ciento para cotizar en 63.81 dólares y el West Texas Intermediate (WTI) aumentó un 2 por ciento para alcanzar 59.98 dólares. Pemex sigue al West Texas y cotizó ayer su mezcla de exportación en 55.83 dólares.
¿Indulto de un narco?
Ha causado estupefacción la anunciada decisión del presidente Trump de indultar al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico a 45 años de cárcel en una prisión de Estados Unidos. En su historial figura que aceptó un soborno de un millón de dólares de El Chapo Guzmán para permitir el paso de cargamentos de cocaína por su país rumbo al principal mercado del mundo. Al mismo tiempo, Trump y su equipo insisten en el envío de fuerzas armadas a México para combatir al narcotráfico. Notoria disonancia, escribió alguien por ahí.
Los implacables
El Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, formalizó la creación de un cuerpo de agentes de élite, encargado de investigar y perseguir delitos de alto impacto, estrategias contra generadores de violencia y ejecutar “operaciones especiales”. El acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Son Los Implacables de Harfuch.
Díselo a Claudia
Asunto: una ocupación para AMLO
No imagino a nuestro querido ex presidente López Obrador aislado del mundo y dedicado a escribir por el resto de su fructífera existencia. Debe ser una tortura para una persona después de 50 años de acción. Una de las cosas buenas que hizo el presidente Díaz Ordaz fue rescatar del retiro en 1964 al general Lázaro Cárdenas, designándolo Vocal Ejecutivo de la Comisión del Río Balsas. ¿No sería una buena idea invitar al ex presidente AMLO a una tarea enfocada a los pueblos indígenas? Necesita actividad, no sólo escribir.
Rosa Elena Gutiérrez
Twiteratti
¿Ya se dieron cuenta que la pobreza se redujo al mismo tiempo que la gente dejó de votar por el Prian?
Magdala @silmagdala
