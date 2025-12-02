Festeja resistencia contra autoridades migratorias de EU

elebramos la resistencia que crece en Estados Unidos contra el ICE y su ataque a migrantes. En ciudades como Chicago la población se organiza en acciones colectivas con silbatos y patrullajes para oponerse a las redadas, persiguiendo, bloqueando y expulsando al ICE de sus barrios. Apoyan legalmente, asisten a la niñez, dotan vivienda a quienes son criminalizados por “el delito” de trabajar. La resistencia crece en Charlotte, Carolina del Norte, y Nueva Orleans. Se unen a las acciones sindicatos como el United Electrical Workers Local 150. Exhiben en videos la violencia y racismo policiaco. Se manifiestan frente al campos de detención como el Alcatraz de los caimanes, realizan vigilias, boicotean a Starbucks y Home Depot que apoyan al ICE.

Además, en noviembre se multiplicaron manifestaciones por la paz y en apoyo a Venezuela y a Palestina y contra el gasto en guerras mientras se ignoran las necesidades de la población. Los pueblos originarios como los Mashpee Wampanoag, en Massachusetts, declaran el Día de Acción de Gracias, Día Nacional de Luto. Además, derrotan a Trump en elecciones como la de Nueva York, Virginia y New Jersey.

En Estados Unidos hay un pueblo que lucha y resiste.

Pablo Moctezuma Barragán

Los calificativos derogatorios de siempre

Sorpresivamente reapareció en redes Andrés Manuel López Obrador para anunciar su nuevo libro.

Lo que no me resultó sorpresivo fue que de inmediato articulistas, comentaristas de radio, televisión y redes, acompañados por senadores, diputados y ciudadanos que aborrecen a Morena y a AMLO, aprovecharon para, gratuitamente, volver con sus agresiones racistas, machistas y misóginas de siempre; no hacia él, sino hacia la presidenta de México Claudia Sheinbaum.

Los calificativos derogatorios se repitieron ad nauseam.

El escuchar a estos odiadores antes me molestaba; ahora, afortunadamente, me gana la risa, pues quienes están llenos de odio en sus almas al final de cuentas son unos pobres diablos.

Ernesto Arnoux

Décima a la grandeza de AMLO

Quien en su retiro escribe

de México la grandeza

con su amor que en nada cesa,

su propia grandeza exhibe

y devoción con que vive;

atento a transformación

con su pluma y su visión

para nada se halla ausente

y a él su querida gente

lo guarda en su corazón.

Benjamín Cortés V.

Invitaciones

Conferencias sobre movimientos sociales

El Colectivo Morena Chilangos (Comochi) invita a las conferencias tituladas: 1. Los movimientos sociales: El halconazo de 1971, símbolo de la represión en México, Cuauhtémoc Domínguez Nava. 2. La función participativa del artista como intelectual en los movimientos sociales: Miguel Hernández, creación y lucha, Sergio Rojas Ramírez. 3. Las promesa de la construcción del Estado posrevolucionario y su encause frente a la oposición política hasta la alternancia política de 2018, Jesús Alberto Acuayte Flores. 4. La emergencia de los movimientos sociales a la luz de las redes sociales, Abel Nicolás Fernández Herrera. Cada una tendrá una duración de 20 minutos.