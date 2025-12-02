Festeja resistencia contra autoridades migratorias de EU
elebramos la resistencia que crece en Estados Unidos contra el ICE y su ataque a migrantes. En ciudades como Chicago la población se organiza en acciones colectivas con silbatos y patrullajes para oponerse a las redadas, persiguiendo, bloqueando y expulsando al ICE de sus barrios. Apoyan legalmente, asisten a la niñez, dotan vivienda a quienes son criminalizados por “el delito” de trabajar. La resistencia crece en Charlotte, Carolina del Norte, y Nueva Orleans. Se unen a las acciones sindicatos como el United Electrical Workers Local 150. Exhiben en videos la violencia y racismo policiaco. Se manifiestan frente al campos de detención como el Alcatraz de los caimanes, realizan vigilias, boicotean a Starbucks y Home Depot que apoyan al ICE.
Además, en noviembre se multiplicaron manifestaciones por la paz y en apoyo a Venezuela y a Palestina y contra el gasto en guerras mientras se ignoran las necesidades de la población. Los pueblos originarios como los Mashpee Wampanoag, en Massachusetts, declaran el Día de Acción de Gracias, Día Nacional de Luto. Además, derrotan a Trump en elecciones como la de Nueva York, Virginia y New Jersey.
En Estados Unidos hay un pueblo que lucha y resiste.
Pablo Moctezuma Barragán
Los calificativos derogatorios de siempre
Sorpresivamente reapareció en redes Andrés Manuel López Obrador para anunciar su nuevo libro.
Lo que no me resultó sorpresivo fue que de inmediato articulistas, comentaristas de radio, televisión y redes, acompañados por senadores, diputados y ciudadanos que aborrecen a Morena y a AMLO, aprovecharon para, gratuitamente, volver con sus agresiones racistas, machistas y misóginas de siempre; no hacia él, sino hacia la presidenta de México Claudia Sheinbaum.
Los calificativos derogatorios se repitieron ad nauseam.
El escuchar a estos odiadores antes me molestaba; ahora, afortunadamente, me gana la risa, pues quienes están llenos de odio en sus almas al final de cuentas son unos pobres diablos.
Ernesto Arnoux
Décima a la grandeza de AMLO
Quien en su retiro escribe
de México la grandeza
con su amor que en nada cesa,
su propia grandeza exhibe
y devoción con que vive;
atento a transformación
con su pluma y su visión
para nada se halla ausente
y a él su querida gente
lo guarda en su corazón.
Benjamín Cortés V.
Invitaciones
Conferencias sobre movimientos sociales
El Colectivo Morena Chilangos (Comochi) invita a las conferencias tituladas: 1. Los movimientos sociales: El halconazo de 1971, símbolo de la represión en México, Cuauhtémoc Domínguez Nava. 2. La función participativa del artista como intelectual en los movimientos sociales: Miguel Hernández, creación y lucha, Sergio Rojas Ramírez. 3. Las promesa de la construcción del Estado posrevolucionario y su encause frente a la oposición política hasta la alternancia política de 2018, Jesús Alberto Acuayte Flores. 4. La emergencia de los movimientos sociales a la luz de las redes sociales, Abel Nicolás Fernández Herrera. Cada una tendrá una duración de 20 minutos.
La cita es en el Albergue del Arte, ubicado en Alberto Zamora 32, casi esquina Felipe Carrillo Puerto, paralela a Miguel Ángel de Quevedo, colonia Villa Coyoacán, CDMX, este martes 2 de diciembre de 2025 a las 18 horas, en modalidad presencial.
https://www.facebook.com/share/1D2gALheaZ/?mibextid=wwXIfr
Presentan libro en el Centro Cultural Hugo Gutiérrez Vega
La Dómina, de Jesús Alberto Hernández, periodista independiente, urbanista y dramaturgo, ya está disponible en plataforma digital en la modalidad on demand, en bubok.com.mx; se compone de seis piezas teatrales breves y será presentado por el autor en compañía de un grupo de actores que realizará la lectura en vivo de algunos fragmentos de las obras.
El evento tendrá lugar el jueves 4 de diciembre a las 18 horas en la Casa de Cultura Hugo Gutiérrez Vega, avenida Sur de los 100 Metros S/N esquina Poniente 122, colonia Lindavista-Vallejo, a media cuadra de la estación del Metrobús Magdalena de las Salinas. Entrada Libre.
Jesús Alberto Hernández
Conferencia Colombia en perspectiva
El Seminario Procesos políticos y perspectivas de la izquierda en Nuestra América, invita a la conferencia: “Colombia en perspectiva, en el marco de la agresión imperialista en nuestra región”. Expone el maestro en geopolítica Daniel Leones.
La cita es el martes 2 de diciembre, a las 18 horas, en Zarco 115, colonia Guerrero esquina Moctezuma, a unos pasos de metro Guerrero, línea 3.
Walter Martínez Alves
Invitan a escuchar Memorias de Carlota
La UACM presenta: Memorias de Carlota. Basada en la novela de Fernando del Paso, Noticias del Imperio. De octubre de 2025 a mayo de 2026, 150 voces que dan vida a esta espléndida obra. Escúchenos el 2 de diciembre de 2025 por Código 21.
Todos los martes a las 22:00 horas, a través de:
codigo21.cdmx gob.mx
zeno.fm/radio/codigo21/
Coproducción: Código 21 y UACM, Coordinación Académica Programa Galatea