▲ Un niño afronta una inundación en la provincia de Aceh, en Indonesia, nación donde han fallecido casi 600 personas por las lluvias monzónicas. Foto Afp

Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Martes 2 de diciembre de 2025, p. 27

Padang. El balance por las inundaciones y los deslizamientos de tierra en varias partes de Asia superó la cifra de mil 160 muertos, y más de 800 desaparecidos, informaron autoridades locales.

Diferentes fenómenos meteorológicos causaron la semana pasada lluvias torrenciales en toda Sri Lanka, partes de la isla indonesia de Sumatra, el sur de Tailandia y el norte de Malasia.

En Sumatra, el balance de víctimas subió ayer a 593 muertos y 468 desaparecidos, anunció la agencia de gestión de catástrofes.

Al menos 390 personas murieron y 352 siguen desaparecidas en Sri Lanka, según un nuevo balance divulgado ayer por funcionarios del país insular.

El presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, quien declaró el estado de emergencia, afirmó que es “el mayor y más difícil desastre natural” de la historia del país.