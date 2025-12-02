Martes 2 de diciembre de 2025, p. 27
Padang. El balance por las inundaciones y los deslizamientos de tierra en varias partes de Asia superó la cifra de mil 160 muertos, y más de 800 desaparecidos, informaron autoridades locales.
Diferentes fenómenos meteorológicos causaron la semana pasada lluvias torrenciales en toda Sri Lanka, partes de la isla indonesia de Sumatra, el sur de Tailandia y el norte de Malasia.
En Sumatra, el balance de víctimas subió ayer a 593 muertos y 468 desaparecidos, anunció la agencia de gestión de catástrofes.
Al menos 390 personas murieron y 352 siguen desaparecidas en Sri Lanka, según un nuevo balance divulgado ayer por funcionarios del país insular.
El presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, quien declaró el estado de emergencia, afirmó que es “el mayor y más difícil desastre natural” de la historia del país.
En el sur de Tailandia, las inundaciones mataron a 176 personas, informaron autoridades, en uno de los fenómenos climáticos más mortales en el país en una década.
Gran parte de Asia afronta actualmente su temporada monzónica anual, que trae fuertes lluvias y suele provocar deslizamientos de tierra e inundaciones.
El cambio climático ha aumentado la intensidad de las tormentas y las lluvias debido a que una atmósfera más cálida retiene más humedad.
Deslizamiento en Perú
Al menos 12 personas fallecieron, incluidos niños, y 60 están desaparecidas en Perú tras un deslizamiento de tierra en el puerto fluvial de Uyacali, en el centro selvático del país andino.