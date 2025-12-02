Afp, Reuters y Europa Press

Periódico La Jornada

Martes 2 de diciembre de 2025, p. 27

París. Un plan para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania “sólo puede finalizarse” con Kiev y los europeos “alrededor de la mesa” de negociación, aseguró ayer el presidente francés, Emmanuel Macron, tras conversar con su par ucranio, Volodymir Zelensky en París.

El encuentro ocurrió la víspera de una reunión entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y Steve Witkoff, el enviado del mandatario estadunidense, Donald Trump, quien presentó hace 10 días un proyecto de plan con 28 puntos para poner fin al conflicto.

“Hoy no hay propiamente un plan que esté finalizado”, resaltó Macron, para quien, respecto a los territorios, “sólo el presidente Zelensky puede finalizarlo” y que se necesitan a los europeos “alrededor de la mesa” para tratar sobre los activos congelados rusos y las garantías de seguridad, entre otros temas.

Zelensky expresó en una rueda de prensa conjunta con Macron que las prioridades de Kiev en las conversaciones de paz eran mantener la soberanía y asegurar sólidas garantías de seguridad, y reconoció que las disputas territoriales seguían siendo las más complicadas.

Solicitó a los aliados occidentales de Ucrania que se aseguren de que Rusia no sea recompensada por la guerra que inició y señaló que esperaba mantener conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que Witkoff haya visitado Rusia esta semana.