▲ La magistrada Tomoko Akane durante la inauguración de la reunión anual de la Corte Penal Internacional. Foto CPI

Martes 2 de diciembre de 2025, p. 27

La Haya., La presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, afirmó ayer durante la reunión anual de la institución que no cederá ante la presión de Estados Unidos y Rusia.

Nueve miembros del tribunal, incluidos seis jueces y el fiscal de la corte, han sido sancionados por el presidente estadunidense Donald Trump por llevar a cabo investigaciones sobre funcionarios de Estados Unidos e Israel, mientras Moscú emitió sentencias de aprehensión contra el personal del CPI en respuesta a una orden de arresto contra el presidente Vladimir Putin por la guerra en Ucrania.

“Nunca aceptamos ningún tipo de presión”, afirmó la magistrada Akane a las delegaciones de los 125 estados miembros de la corte.

Las sanciones han afectado el trabajo de la CPI en una amplia gama de investigaciones en un momento en que la institución lidia con cada vez más presión sobre sus recursos.

En su discurso del año pasado, Akane advirtió que la corte era amenazada por el gobierno entrante de Trump. Tres semanas después de asumir el cargo por segunda vez, el mandatario estadunidense firmó una orden ejecutiva para imponer sanciones al fiscal Karim Khan por encabezar por investigaciones sobre Israel, un cercano aliado de Estados Unidos.

La CPI emitió una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra durante la ofensiva militar de Israel en Gaza, tras los mortales ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023.