Mundo
Ver día anteriorMartes 2 de diciembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/12/02. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Mundo/Resonancia magnética de Trump arroja resultados normales/
A nterior
S iguiente
 
Resonancia magnética de Trump arroja resultados normales
 
Periódico La Jornada
Martes 2 de diciembre de 2025, p. 26

Washington. El presidente Donald Trump se sometió a una resonancia magnética en el corazón y el abdomen como parte de un examen preventivo para personas de su edad en octubre pasado, de acuerdo con un memorando del médico del mandatario que la Casa Blanca dio a conocer ayer. El médico Sean Barbabella informó en un comunicado que el examen físico incluyó “imágenes avanzadas” que son “estándar para un examen físico ejecutivo” en el grupo de edad de Trump. Llegó a la conclusión de que las imágenes cardiovasculares y abdominales eran “perfectamente normales”.

“El propósito es preventivo: identificar problemas a tiempo, confirmar la salud general y asegurar que mantenga vitalidad y función a largo plazo”, escribió el médico.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto