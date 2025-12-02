Ap

Martes 2 de diciembre de 2025

Washington. El presidente Donald Trump se sometió a una resonancia magnética en el corazón y el abdomen como parte de un examen preventivo para personas de su edad en octubre pasado, de acuerdo con un memorando del médico del mandatario que la Casa Blanca dio a conocer ayer. El médico Sean Barbabella informó en un comunicado que el examen físico incluyó “imágenes avanzadas” que son “estándar para un examen físico ejecutivo” en el grupo de edad de Trump. Llegó a la conclusión de que las imágenes cardiovasculares y abdominales eran “perfectamente normales”.