Sputnik y Prensa Latina

Periódico La Jornada

Martes 2 de diciembre de 2025, p. 26

Tel Aviv., Israel cometió casi 600 violaciones en Gaza desde la entrada en vigor de la tregua, el 10 de octubre, que causaron la muerte de al menos 357 palestinos y 903 heridos, informó ayer el gobierno del enclave palestino.

Según datos de la oficina de prensa del gobierno gazatí, los embates saldaron con 164 tiroteos directos contra ciudadanos en sus barrios; 25 incursiones en áreas residenciales, incluidas las agrícolas; 280 bombardeos aéreos y de artillería, además de 118 operaciones de demolición de viviendas e instalaciones civiles.

Las autoridades gazatíes acusaron a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de ejecutar “graves y sistemáticas violaciones al acuerdo de alto el fuego, que incluyó el arresto de 38 ciudadanos”. Israel es responsable por todas las repercusiones humanitarias y de seguridad resultantes de estas violaciones, subrayaron.

Ante esa situación, hicieron un llamado a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y a los países mediadores, en especial a Estados Unidos, a garantizar el acuerdo de tregua, y adoptar “medidas serias y eficaces para detener estos ataques, frenar la ocupación y obligarla a adherirse estrictamente a los términos del acuerdo”.

Las FDI anunciaron en un comunicado que “más de 40 terroristas fueron eliminados” la última semana, en operaciones en túneles cerca de Rafah. De igual manera, la nota castrense agregó que durante los últimos 40 días, las tropas concentraron sus esfuerzos en el este de Rafah, “con el objetivo de desmantelar las rutas de túneles subterráneos que permanecen en la zona y eliminar a los terroristas que se esconden en ellas”.