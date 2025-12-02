▲ Protestan afuera de la corte en Tel Aviv contra la petición de poner fin al juicio por corrupción que realizó el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ayer. Foto Ap

Martes 2 de diciembre de 2025, p. 26

Tel Aviv., El primer ministro israelí y prófugo de la Corte Penal Internacional (CPI), Benjamin Netanyahu, compareció ayer ante el tribunal por primera vez desde que solicitó al presidente del país el indulto en su largo proceso por corrupción, una petición respaldada por su estrecho aliado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los políticos de la oposición se han manifestado en contra de la solicitud y algunos argumentan que cualquier indulto debería estar condicionado a que el premier se retire de la política y admita su culpabilidad. Otros han dicho que debe convocar primero elecciones nacionales, previstas para octubre de 2026, antes de solicitar cualquier indulto.

El presidente israelí, Isaac Herzog, afirmó que sólo va a considerar “el bien del Estado y de la sociedad” para decidir si indulta o no a Netanyahu.

Naftali Bennett, ex primer ministro, dijo que apoyaría el fin del juicio si el premier aceptara retirarse de la política “para sacar a Israel de este caos”.

“De esta manera, podemos dejar esto atrás, unirnos y reconstruir el país juntos”, dijo Bennett, quien lideró un gobierno de coalición que ganó las elecciones de 2021, desbancando a Netanyahu del cargo. Netanyahu ganó las elecciones al año siguiente para volver al poder.

Las encuestas muestran a Bennett como el candidato más probable a encabezar el próximo gobierno si el premier actual se va.

Netanyahu, el primer ministro más longevo de Israel, fue procesado ya en 2019 por cargos de soborno, fraude y abuso de confianza tras años de investigaciones. Su juicio comenzó en 2020.

El primer ministro ha negado repetidamente cualquier delito y no ha hecho ninguna admisión de culpabilidad en su solicitud de indulto, y los abogados de Netanyahu declararon que creía que el proceso judicial, si se completaba, terminaría en una absolución completa.

En una carta dirigida al presidente Isaac Herzog que se hizo pública antier, los abogados de Netanyahu afirmaron que las frecuentes comparecencias ante los tribunales estaban obstaculizando la capacidad del primer ministro para gobernar. Un indulto también sería bueno para el país, dijeron.

En Israel, los indultos suelen concederse sólo después de que concluya el proceso judicial y el acusado haya sido condenado. No hay precedentes de indultos a mitad de juicio.

Los aliados de la coalición derechista de Netanyahu han respaldado su petición, que llega dos semanas después de que Trump escribió a Herzog pidiéndole que considere el indulto a Netanyahu, calificando los casos en su contra de “persecución política e injustificada”.