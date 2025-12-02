▲ Militares se trasladan al Consejo Nacional Electoral en Tegucigalpa para resguardar el escrutinio de votos, que muchos consideran muy lento. Foto Afp

Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Martes 2 de diciembre de 2025, p. 25

Tegucigalpa. Los candidatos derechistas a la presidencia de Honduras, el empresario Nasry Tito Asfura, apoyado por el mandatario estadunidense Donald Trump, y el animador de televisión Salvador Nasralla se encuentran en “empate técnico”, informó ayer el Consejo Nacional Electoral (CNE).

En los comicios del domingo se eligió al sucesor de la presidenta Xiomara Castro, quien gobierna uno de los países más pobres y violentos de América Latina; llegó al poder en 2021, más de una década después del golpe de Estado contra su esposo, Manuel Zelaya, tras acercarse a Venezuela y Cuba, lo que originó una inédita polarización entre la izquierda y la derecha del país.

Asfura, ex alcalde de Tegucigalpa, de 67 años, aventaja a Nasralla, de 72, por apenas 515 votos tras el conteo digital de 57 por ciento de las actas de votación, informó en X la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, al solicitar “paciencia”, sin detallar cuándo finalizará el escrutinio manual.

Cuando el escrutinio iba en 57 por ciento, el CNE informó, la medianoche del domingo, que derivado de una falla técnica se detuvo el conteo.

Trump advirtió que “parece que Honduras tratan de cambiar los resultados de su elección presidencial. ¡Si lo hacen, habrá consecuencias graves!”

En su plataforma Truth Social, agregó que “es imperativo que la comisión termine de contar los votos. Cientos de miles de hondureños deben defender sus sufragios. ¡La democracia debe prevalecer!”

La ventaja de Asfura se redujo significativamente desde que se dieron a conocer los primeros resultados preliminares el domingo por la noche. La ley hondureña no prevé una segunda vuelta por lo que el candidato que obtenga la mayoría simple gobernará el país entre 2026 y 2030.