Quieren cambiar el resultado, habrá consecuencias: jefe de la Casa Blanca
Martes 2 de diciembre de 2025, p. 25
Tegucigalpa. Los candidatos derechistas a la presidencia de Honduras, el empresario Nasry Tito Asfura, apoyado por el mandatario estadunidense Donald Trump, y el animador de televisión Salvador Nasralla se encuentran en “empate técnico”, informó ayer el Consejo Nacional Electoral (CNE).
En los comicios del domingo se eligió al sucesor de la presidenta Xiomara Castro, quien gobierna uno de los países más pobres y violentos de América Latina; llegó al poder en 2021, más de una década después del golpe de Estado contra su esposo, Manuel Zelaya, tras acercarse a Venezuela y Cuba, lo que originó una inédita polarización entre la izquierda y la derecha del país.
Asfura, ex alcalde de Tegucigalpa, de 67 años, aventaja a Nasralla, de 72, por apenas 515 votos tras el conteo digital de 57 por ciento de las actas de votación, informó en X la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, al solicitar “paciencia”, sin detallar cuándo finalizará el escrutinio manual.
Cuando el escrutinio iba en 57 por ciento, el CNE informó, la medianoche del domingo, que derivado de una falla técnica se detuvo el conteo.
Trump advirtió que “parece que Honduras tratan de cambiar los resultados de su elección presidencial. ¡Si lo hacen, habrá consecuencias graves!”
En su plataforma Truth Social, agregó que “es imperativo que la comisión termine de contar los votos. Cientos de miles de hondureños deben defender sus sufragios. ¡La democracia debe prevalecer!”
La ventaja de Asfura se redujo significativamente desde que se dieron a conocer los primeros resultados preliminares el domingo por la noche. La ley hondureña no prevé una segunda vuelta por lo que el candidato que obtenga la mayoría simple gobernará el país entre 2026 y 2030.
“Los números van a hablar por sí solos”, advirtió Asfura, del Partido Nacional (PN), en su oficina de campaña.
Nasralla, del Partido Liberal, sostuvo que está arriba por cinco puntos, según sus proyecciones.
Ambos basaron su campaña en la advertencia de que la permanencia de la izquierda convertiría a Honduras en la nueva Venezuela, y se mostraron dispuestos a acercase a Taiwán, en detrimento de la relación con China.
Agitando la bandera del anticomunismo, Trump amenazó con recortar la ayuda al país centroamericano si su ungido no gana, y etiquetó a la oficialista del partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, de amiga del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y sus “narcoterroristas”. La candidata se mantiene en un lejano tercer lugar, con 19 por ciento, denunció fraude.
El mandatario republicano dobló su apuesta al filo de la votación, al anunciar el fin de semana que indultará al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por el envío de cientos de toneladas de drogas en alianza con el capo mexicano Joaquín Chapo Guzmán.
Según la justicia estadunidense, Hernández, quien gobernó de 2014 a 2022 con el partido de Asfura, convirtió a Honduras en un narcoestado, pero ahora Trump consideró que fue víctima de un “montaje” de su antecesor en la Casa Blanca, Joe Biden.
Asfura, conocido como Tito o Papi, suma 39.91 por ciento de los votos emitidos en la jornada del domingo, frente a 39.89 puntos de Nasralla, quien admira a los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de El Salvador, Nayib Bukele.