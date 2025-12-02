▲ Una multitud se reunió frente al palacio de Miraflores, en Caracas, en apoyo al líder bolivariano Nicolás Maduro ante las amenazas de incursión militar por parte del Pentágono. Foto Afp

Ángel González

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Martes 2 de diciembre de 2025, p. 25

Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este lunes ante una movilización multitudinaria frente al palacio de Miraflores que no podrán sacarlo jamás y que nunca le fallará ni al comandante Hugo Chávez (1954-2013) ni al pueblo.

Estas declaraciones se dan en un contexto de máxima amenaza por parte del gobierno de su par estadunidense, Donald Trump, quien aseguró hace pocos días que “pronto” ordenará ataques en tierra contra lo que denomina “grupos narcotraficantes”, que reiteradamente ha asociado con el gobierno de Venezuela.

Maduro y Trump sostuvieron una conversación telefónica hace poco más de una semana, aunque los detalles de la misma no han trascendido. Sin embargo, medios estadunidenses y Reuters ha difundido que el presidente estadunidense emplazó al venezolano a abandonar el poder. Por eso estas declaraciones del líder bolivariano revisten especial importancia.

“No nos han sacado, con su terrorismo sicológico, ni un centímetro del camino correcto donde debemos seguir andando siempre; jamás, sea la circunstancia que nos toque vivir, nos van a sacar del camino de construir la patria potencia que se merece este pueblo, no nos podrán sacar jamás”, exclamó ante miles de militantes del Partido Socialista Unificado de Venezuela.

Maduro también afirmó que durante las 22 semanas que lleva el asedio estadunidense contra su país, el pueblo venezolano se ha puesto a prueba y hoy está “en un punto de capacidad defensiva integral que nunca antes tuvimos”, y aseveró que Venezuela no quiere la “paz de los esclavos”.

Aseguró que el pueblo venezolano está listo para luchar por la patria y precisó que durante las jornadas de alistamiento y entrenamiento voluntario se alistaron y prepararon más de 6 millones 200 mil milicianas y milicianos.