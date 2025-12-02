En llamada, Trump emplazó a Maduro a renunciar, difunde la prensa de EU
Martes 2 de diciembre de 2025, p. 25
Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este lunes ante una movilización multitudinaria frente al palacio de Miraflores que no podrán sacarlo jamás y que nunca le fallará ni al comandante Hugo Chávez (1954-2013) ni al pueblo.
Estas declaraciones se dan en un contexto de máxima amenaza por parte del gobierno de su par estadunidense, Donald Trump, quien aseguró hace pocos días que “pronto” ordenará ataques en tierra contra lo que denomina “grupos narcotraficantes”, que reiteradamente ha asociado con el gobierno de Venezuela.
Maduro y Trump sostuvieron una conversación telefónica hace poco más de una semana, aunque los detalles de la misma no han trascendido. Sin embargo, medios estadunidenses y Reuters ha difundido que el presidente estadunidense emplazó al venezolano a abandonar el poder. Por eso estas declaraciones del líder bolivariano revisten especial importancia.
“No nos han sacado, con su terrorismo sicológico, ni un centímetro del camino correcto donde debemos seguir andando siempre; jamás, sea la circunstancia que nos toque vivir, nos van a sacar del camino de construir la patria potencia que se merece este pueblo, no nos podrán sacar jamás”, exclamó ante miles de militantes del Partido Socialista Unificado de Venezuela.
Maduro también afirmó que durante las 22 semanas que lleva el asedio estadunidense contra su país, el pueblo venezolano se ha puesto a prueba y hoy está “en un punto de capacidad defensiva integral que nunca antes tuvimos”, y aseveró que Venezuela no quiere la “paz de los esclavos”.
Aseguró que el pueblo venezolano está listo para luchar por la patria y precisó que durante las jornadas de alistamiento y entrenamiento voluntario se alistaron y prepararon más de 6 millones 200 mil milicianas y milicianos.
El ambiente en Venezuela se ha puesto más tenso desde que Trump publicó un mensaje declarando de facto cerrado el espacio aéreo venezolano, lo cual hizo que parte de la opinión pública especulara sobre un posible ataque inminente. Sin embargo, el gobierno ha garantizado la normalidad de absolutamente todas las actividades nacionales, incluidos los servicios aéreos.
Posponen investigación parlamentaria
La sesión de la Asamblea Nacional para designar una comisión parlamentaria que investigue las muertes de pescadores venezolanos en los ataques de militares estadunidenses en el Caribe, que se tenía prevista ocurriera el lunes, fue movida para el martes 2 de diciembre, por lo que tendrá lugar dentro del calendario de sesiones ordinarias.
Intereses en el terreno
Desde la llegada al poder de Trump en enero pasado, las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se han deteriorado aceleradamente después de que con la administración de Joe Biden se dieron pasos hacia un mecanismo de diálogo que permitió la flexibilización de algunas sanciones económicas.
Es el caso de las licencias otorgadas a la petrolera estadunidense Chevron, que ha mantenido negocios en el país sudamericano desde hace más de 100 años y aún hoy representa un capital estadunidense productivo en Venezuela. De hecho, Trump suspendió ese permiso, pero sólo para más tarde sustituirlo por otro de carácter reservado.
Chevron produce 240 mil barriles de petróleo diarios en Venezuela, de los cuales envía a Estados Unidos 111 mil 150 al día, según el Departamento de Energía de Estados Unidos.
Las inversiones de Chevron en Venezuela se calculan en 10 mil millones de dólares con planes al menos hasta 2047.