▲ El portaviones Gerald R. Ford, el más grande del mundo, arribó a Islas Vírgenes como parte del despliegue militar de Washington en la región. Foto Afp

Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 2 de diciembre de 2025, p. 24

Washington y Nueva York., El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó a su gabinete de seguridad nacional este lunes para discutir los próximos pasos de su campaña para promover el cambio de régimen en Venezuela, pero a la vez la Casa Blanca debió enfrentar crecientes preocupaciones entre sus aliados políticos conservadores sobre la legalidad y propósitos de las operaciones militares en el Caribe.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, insistió en enmarcar la campaña contra Venezuela en un esfuerzo para evitar que drogas ilícitas lleguen a Estados Unidos.

El gobierno estadunidense no respondió a preguntas este fin de semana sobre la decisión del mandatario de “cerrar” el espacio aéreo de Venezuela o de versiones reportadas por Miami Herald de que Trump expresó al presidente Nicolás Maduro, en una llamada telefónica, que tenía que renunciar y exiliarse.

Cuando un reportero preguntó este lunes si el presidente piensa desplegar tropas estadunidenses en terreno venezolano, Leavitt respondió que “hay varias opciones a disposición del mandatario estadunidense que están sobre la mesa”.

Sin embargo, también hay indicaciones este lunes de que algunos conservadores influyentes en Estados Unidos están cada vez más inquietos con la ampliación de las operaciones militares. La diputada derechista, Marjorie Taylor Green, fue muy sintética al expresar la opinión de corrientes conservadoras de la base de Trump, en una publicación en X: “componga lo del seguro médico (en Estados Unidos). No cambio de régimen en Venezuela”.

Violación al manual de la Marina

Varios legisladores republicanos expresaron públicamente su preocupación el pasado fin de semana por reportes de que a principios de septiembre, después de que fuerzas estadunidenses atacaron una embarcación que supuestamente transportaba drogas en el Caribe, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ordenó un segundo bombardeo para matar a los sobrevivientes del primero.

“Si los hechos son, como se alega, que hubo un segundo ataque específicamente para matar a los sobrevivientes en las aguas, esto es nada menos que un crimen de guerra; también es un asesinato”, acusó el senador independiente Angus King.

“Coincido, eso sería un acto ilegal”, expresó el diputado republicano, Mike Turner, presidente del poderoso Comité sobre Fuerzas Armadas en la cámara baja.

La vocera Leavitt confirmó este lunes que sí hubo un segundo ataque contra esa embarcación, pero negó que violara las reglas de guerra e insistió en que Hegseth actuó de manera legal. “Si los narcoterroristas trafican drogas ilícitas hacia Estados Unidos, él tiene la autoridad para matarlos”, recalcó a reporteros.

Cuando un periodista señaló que en el Manual de Guerra de la Marina de Estados Unidos, indica explícitamente que abrir fuego contra sobrevivientes de una embarcación dañada es un ejemplo de un crimen prohibido bajo la ley estadunidense y de conflictos armados, Leavitt sólo repitió: “el ataque fue llevado a cabo en aguas internacionales y de acuerdo con las leyes de conflicto armado”.