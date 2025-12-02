De la Redacción

Periódico La Jornada

Martes 2 de diciembre de 2025, p. 30

Ante las manifestaciones de inconformidad de trabajadores del Hospital Regional Presidente Benito Juárez del Issste en Oaxaca, el día de ayer el organismo aseguró que los servicios médicos se brindan con normalidad, incluido el de hemodiálisis. Reconoció que hay “problemáticas pero se atienden de raíz” y por eso se construye el nuevo Hospital de Alta Especialidad en San Lorenzo Cacaotepec.

En un breve comunicado, el instituto hizo un llamado al personal a no afectar a los pacientes y garantizar la atención médica.

Respecto del servicio de hemodiálisis, indicó que “nunca se ha suspendido ni se ha negado” y tampoco se han visto afectadas por los trabajos de remodelación del área, pues el servicio “se ha reanudado de forma paulatina, a la vez que se brinda de manera subrogada”.