Llaman al mandatario estatal a dejar la política dilatoria
Martes 2 de diciembre de 2025, p. 30
Oaxaca, Oax., “No basta que el Ejecutivo estatal recorra los 570 municipios si no hay atención y solución real a las demandas más sentidas de las y los oaxaqueños”, puntualizó la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), en un comunicado en el que criticó el tercer Informe del gobernador Salomón Jara Cruz.
“Como sección 22 rechazamos el tercer Informe de gobierno ya que no describe el contexto real de nuestra entidad; instamos al gobierno de Jara a dejar la política dilatoria y a resolver en lo inmediato las principales problemáticas que aquejan al pueblo de Oaxaca, así como las justas demandas del magisterio”, señaló.
Falta autocrítica y veracidad
La gremial criticó el Informe, el cual fue entregado ayer al Congreso local, y los discursos entorno a ese acto, pues consideraron que hace falta autocrítica, y sobre todo veracidad “en los resultados enumerados en lo que lleva su administración”, pero además señalan que la autonombrada “primavera oaxaqueña” no ha dado resultados.
Aseguró que la administración de Salomón Jara “no ha dado soluciones de fondo a los principales problemas que aquejan a los pobladores, especialmente en materia educativa, laboral, seguridad y salud”.
En el caso específico de las demandas magisteriales, acusó que la entrega de mobiliario a escuelas de la entidad no se ha completado; puntualizó que los muebles son un logro de la movilización del magisterio y fue adquirido con recursos federales.
Sin embargo, reprocharon, el gobernador ha utilizado esta conquista de la sección 22 para hacer proselitismo a su favor. Reprobaron que la entrega de uniformes y útiles escolares ha sido “torpe e incompleta”, pues aún no se ha otorgado a todos los alumnos.
Cuestionó también los índices de violencia que se viven en la entidad, los cuales han padecido los profesores. Reprochó “la lenta intervención del gobierno estatal para garantizar la seguridad de los estudiantes, docentes, madres y padres de familia y población en general. La violencia ha convertido la noble labor de la docencia en una actividad de alto riesgo”.