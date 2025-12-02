Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 2 de diciembre de 2025, p. 30

Oaxaca, Oax., “No basta que el Ejecutivo estatal recorra los 570 municipios si no hay atención y solución real a las demandas más sentidas de las y los oaxaqueños”, puntualizó la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), en un comunicado en el que criticó el tercer Informe del gobernador Salomón Jara Cruz.

“Como sección 22 rechazamos el tercer Informe de gobierno ya que no describe el contexto real de nuestra entidad; instamos al gobierno de Jara a dejar la política dilatoria y a resolver en lo inmediato las principales problemáticas que aquejan al pueblo de Oaxaca, así como las justas demandas del magisterio”, señaló.

Falta autocrítica y veracidad

La gremial criticó el Informe, el cual fue entregado ayer al Congreso local, y los discursos entorno a ese acto, pues consideraron que hace falta autocrítica, y sobre todo veracidad “en los resultados enumerados en lo que lleva su administración”, pero además señalan que la autonombrada “primavera oaxaqueña” no ha dado resultados.