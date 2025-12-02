Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 2 de diciembre de 2025, p. 30

Oaxaca, Oax., Empleados del hospital Presidente Benito Juárez, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), se manifestaron en el interior del nosocomio, donde se cerraron las áreas de gobierno, consulta externa y cocina, para dar a conocer la falta de personal, equipo y medicinas. A su vez, pacientes del área de urgencias expusieron que en la clínica no hay medicamentos ni personal suficiente, e incluso faltan camillas, por lo que se les ofrece atención en bancas de metal.

Agremiados a la sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Issste (Sntissste) y a la sección 13 del Sindicato Único de Trabajadores del organismo (Sutissste) denunciaron la carencia de fármacos, acusaron a la delegación estatal del organismo de mentir sobre la situación del nosocomio, y exigieron a funcionarios federales acudir a las instalaciones, para que se cercioren de la situación.

Deysi Belén Cruz, delegada de la sección 13, aseguró que los trabajadores del hospital se niegan a laborar en esta situación tan precaria. Añadió que no obstante, las autoridades afirmaron en un comunicado que todo se encuentra bien, lo cual es falso.

Añadió que en ocasiones el personal o los pacientes deben adquirir por su cuenta medicinas o insumos para tratamientos, e incluso Magdalena Esperanza, quien acudió a urgencias y es paciente oncológica, sostuvo que constantemente se ve obligada a pagar sus medicamentos pues en el nosocomio no se le proporcionan pues no los hay, y rei-teradamente le dicen que no puede ser recibida ya que no hay médico especialista.

En el pasillo de acceso al área de urgencias hay una banca metálica, en la que se aplica suero a cuatro pacientes, quienes deberían estar en camillas, pero al no contar con ellas esperan en ese sitio. La enferma Estebana López refirió que estuvo en el lugar toda la noche del domingo esperando tratamiento, pero empleados le sugirieron irse pues no era seguro que alguien la auxiliara.