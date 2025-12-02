Martes 2 de diciembre de 2025, p. 29
El gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó un encuentro con representantes de pesquerías de todo el estado para reforzar el respaldo institucional al sector primario, con el apoyo del Gobierno de México y de la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante la reunión se acordaron mecanismos de seguimiento a las propuestas presentadas por el gremio, con el objetivo de fortalecer la actividad pesquera y mantener a Sonora como referente nacional en esta industria. Acompañado por autoridades del sector agroalimentario estatal, el mandatario subrayó la importancia de consolidar una política de ordenamiento pesquero construida de manera conjunta entre los tres niveles de gobierno y los propios productores.
En el diálogo, los pescadores plantearon necesidades específicas por región, entre ellas mayores recursos presupuestales, regulación en el Alto Golfo, el mejoramiento del canal de navegación en la Bahía de Guaymas y Empalme, así como el fortalecimiento de la inspección y vigilancia. Ante ello, Durazo Montaño se comprometió a dar seguimiento puntual a cada una de las solicitudes, con acciones orientadas a la gestión de apoyos que impacten directamente en la estabilidad económica y social de las comunidades pesqueras. El encuentro contó con la participación de la titular de Sagarhpa, Celida López Cárdenas, y de la subsecretaria de Pesca y Acuacultura, Desdémona Guadalupe Cota Valenzuela.