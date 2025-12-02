Gobernador Durazo y Presidenta Sheinbaum respaldan al sector pesquero; Sonora se mantiene como referente nacional

▲ El gobernador Alfonso Durazo se reunió con representantes de pesquerías del estado para respaldar al sector primario.

De La Redacción Periódico La Jornada

Martes 2 de diciembre de 2025, p. 29 El gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó un encuentro con representantes de pesquerías de todo el estado para reforzar el respaldo institucional al sector primario, con el apoyo del Gobierno de México y de la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante la reunión se acordaron mecanismos de seguimiento a las propuestas presentadas por el gremio, con el objetivo de fortalecer la actividad pesquera y mantener a Sonora como referente nacional en esta industria. Acompañado por autoridades del sector agroalimentario estatal, el mandatario subrayó la importancia de consolidar una política de ordenamiento pesquero construida de manera conjunta entre los tres niveles de gobierno y los propios productores.