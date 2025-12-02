Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 2 de diciembre de 2025, p. 29

Guadalajara, Jal., Comuneros de San Lorenzo Azqueltan, ayuntamiento de Villa Guerrero, denunciaron que el crimen de Marcos Aguilar Rojas, uno de sus líderes, ocurrido la semana pasada, fue “planeado, acordado, ejecutado por caciques y sus pistoleros amparados por la omisión, el silencio o la participación directa de autoridades municipales, estatales, operadores judiciales y agentes ministeriales”, ante ello, decidieron recuperar el predio El Caracol, donde se perpetró el homicidio.

“Su asesinato no fue improvisado, fue la consecuencia lógica de décadas de agresiones armadas, invasiones agrarias, amenazas de muerte y hostigamiento a las autoridades tradicionales y comunales de Azqueltan”, informaron en un comunicado conjunto reproducido por el Congreso Nacional Indígena.

Los habitantes de San Lorenzo Azqueltan, ubicado al fondo del cañón de Bolaños, junto al río del mismo nombre, al norte de Jalisco, había denunciado de forma recurrente las agresiones e intentos de despojo de su territorio ancestral, parte del cual está en litigio ante pequeños propietarios que con apoyo de las autoridades han buscado reducir el conflicto a “disputa entre particulares”, refirió hace unos días el fiscal estatal Salvador González de los Santos, tras el ataque al líder.

El 30 de noviembre, el poblado recuperó, con una movilización, El Caracol y anunció que seguirá en defensa de la vida y el territorio.

Acusaron que el 25 de noviembre, un día antes del asesinato en el que también resultó herido el hermano de Marcos, Gabriel Aguilar, en el domicilio de Juan Aguilar “se reunieron los pistoleros y el cacique Refugio Raygoza para planear el despojo de las tierras comunales El Sabino Quemado y El Caracol”.