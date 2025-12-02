Martes 2 de diciembre de 2025, p. 28
Zacatecas, Zac., Habitantes de una decena de comunidades rurales del municipio de Jiménez del Teúl –ubicado al noroeste del estado de Zacatecas, en los límites con Durango, y el más marginado de la entidad según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía—, ratificaron su oposición a la construcción de la presa Milpillas sobre el cauce del río Atenco, embalse que repudian desde hace una década.
Los inconformes, dedicados a tareas agropecuarias, ofrecieron ayer una conferencia acompañados por Ivonne Muñoz y Darcy Tetreault, investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quienes durante más de cinco años han estudiado el proyecto hídrico que promovieron inicialmente en 2015 el presidente Enrique Peña y el gobernador Miguel Alonso –ambos del PRI–, y que ahora respaldan la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador David Monreal, de Morena.
De acuerdo con los científicos de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, el proyecto de la presa Milpillas tiene seis problemas críticos que la hacen inviable técnica, financiera y socialmente, costaría más de 8 mil millones de pesos, y que el actual gobierno estatal ya no concluiría, pues a Monreal le quedan menos de dos años de gestión.
Estos inconvenientes son la ausencia de justificación técnica y ecológica; simulación y falta de rigor científico en el proyecto ejecutivo; omisión del caudal ecológico y los impactos río abajo; desconocimiento del territorio y de la población afectada; falta de transparencia financiera y la inexistencia de una evaluación real de alternativas.
De su lado los adversarios al embalse, integrantes del Movimiento en Defensa del Territorio y el Río Atenco, procedentes del municipio de Jiménez del Teúl, expusieron durante dos horas sus razones para oponerse a la presa Milpillas que, sostuvieron, “no ha cambiado” desde 2015.
Durante la conferencia, ofrecida en el teatro universitario Fernando Calderón, asimismo se presentó la “Carta Abierta de Especialistas y el Movimiento en Defensa del Territorio y el Río Atenco”, que se entregó a Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde se cuestiona que el pasado 25 de septiembre la dependencia que encabeza presentó una “nueva” manifestación de impacto ambiental.
Los agricultores reclamaron que ese documento es “prácticamente” el mismo proyecto de los gobiernos priístas anteriores, “con las mismas dimensiones, en el mismo sitio y con el mismo discurso”.
Por eso, “las personas y comunidades ejidales estamos en contra del proyecto, que sólo responde a una lógica neoliberal perversa, orientada a proteger los intereses de los grandes acaparadores de agua y a facilitar el enriquecimiento de empresas constructoras, cerveceras, mineras e intermediarios poderosos”.
El proyecto ejecutivo indica que Milpillas sería una presa con una cortina de 90 metros de altura, e incluiría un acueducto de tubos de acero de 167 kilómetros de longitud, hasta la zona metropolitana de las ciudades de Fresnillo, Zacatecas y Guadalupe.
La Secretaría de la Función Pública estatal aseguró hace unos meses que el gobierno priísta anterior erogó más de 200 millones de pesos en el proyecto, del que a la fecha no se ha colocado una sola piedra.