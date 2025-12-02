Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 2 de diciembre de 2025, p. 28

Zacatecas, Zac., Habitantes de una decena de comunidades rurales del municipio de Jiménez del Teúl –ubicado al noroeste del estado de Zacatecas, en los límites con Durango, y el más marginado de la entidad según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía—, ratificaron su oposición a la construcción de la presa Milpillas sobre el cauce del río Atenco, embalse que repudian desde hace una década.

Los inconformes, dedicados a tareas agropecuarias, ofrecieron ayer una conferencia acompañados por Ivonne Muñoz y Darcy Tetreault, investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quienes durante más de cinco años han estudiado el proyecto hídrico que promovieron inicialmente en 2015 el presidente Enrique Peña y el gobernador Miguel Alonso –ambos del PRI–, y que ahora respaldan la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador David Monreal, de Morena.

De acuerdo con los científicos de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, el proyecto de la presa Milpillas tiene seis problemas críticos que la hacen inviable técnica, financiera y socialmente, costaría más de 8 mil millones de pesos, y que el actual gobierno estatal ya no concluiría, pues a Monreal le quedan menos de dos años de gestión.

Estos inconvenientes son la ausencia de justificación técnica y ecológica; simulación y falta de rigor científico en el proyecto ejecutivo; omisión del caudal ecológico y los impactos río abajo; desconocimiento del territorio y de la población afectada; falta de transparencia financiera y la inexistencia de una evaluación real de alternativas.

De su lado los adversarios al embalse, integrantes del Movimiento en Defensa del Territorio y el Río Atenco, procedentes del municipio de Jiménez del Teúl, expusieron durante dos horas sus razones para oponerse a la presa Milpillas que, sostuvieron, “no ha cambiado” desde 2015.