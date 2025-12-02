Temen “consecuencias reales”
Cientos de productores agrícolas protestaron por su eventual aprobación en el Congreso
Martes 2 de diciembre de 2025, p. 28
Zacatecas, Zac., Cientos de productores agrícolas de Zacatecas colapsaron ayer el sistema carretero federal que cruza por la entidad, inconformes con la eventual aprobación de la Ley General de Aguas Nacionales en el Congreso de la Unión, pues temen las “consecuencias reales”, que la nueva normatividad tendrá en materia hídrica, a pesar de las modificaciones que se hicieron al dictamen original.
Debido a las protestas, miles de transportistas de carga, autobuses de pasajeros y automovilistas particulares quedaron varados en los bloqueos intermitentes –donde los campesinos paralizaban el tráfico una hora, y luego permitían la circulación 15 minutos–, medida aplicada prácticamente en todas las entradas y salidas de la zona metropolitana que conforman las tres principales ciudades de la entidad: Zacatecas capital, Fresnillo y Guadalupe.
Cerca de las siete de la mañana, a bordo de tractores, cosechadoras y sus camionetas pick up, los productores se trasladaron hasta cada uno de los puntos ya programados para paralizar los principales ejes carreteros. Iban acompañados de sus empleados, centenares de jornaleros agrícolas que producen hortalizas y granos básicos, bajo el sistema de riego.
El primer sitio bloqueado fue la caseta de peaje de Calera de Víctor Rosales –localidad donde se ubica el aeropuerto internacional Leobardo C. Ruiz, que conecta la autopista Fresnillo-Zacatecas, con las ciudades de Durango y Torreón, Coahuila.
Al sur de la zona metropolitana cerraron la caseta situada en la comunidad de Osiris, que comunica a las ciudades de Guadalupe y Zacatecas con el estado de Aguascalientes.
En el punto de revisión carretera que se localiza en el poblado Las Arsinas, municipio de Trancoso, desde el mediodía se impidió el libre tránsito carretero a la ciudad de San Luis Potosí.
Los agricultores también bloquearon la autopista Zacatecas-Saltillo-Monterrey, a la altura del municipio zacatecano de Villa de Cos. También impidieron el tránsito en la carretera federal que comunica a Zacatecas con la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a la altura de la cabecera municipal de Villanueva.
Unifican posturas
En la movilización de este lunes, los agricultores y sus familias, pertenecientes a distintas organizaciones de productores de riego, unificaron sus posturas, pues aunque en días y semanas atrás mantenían una relativa inconformidad y no todos participaban en las tomas de carreteras o las protestas en algunas empresas a las que han criticado por el elevado consumo de agua que realizan, como la que tuvo lugar la semana pasada frente a la sede de la Compañía Cervecera de Zacatecas del Grupo Modelo, filial de la trasnacional Ab-Inveb, ahora la protesta, se generalizó.
Severiano Zamarrón, David Esparza Escobedo, David Caldera y otros líderes de los agricultores zacatecanos manifestaron nuevamente su inconformidad con la celeridad del gobierno federal y el Congreso de la Unión por aprobar la nueva Ley General de Aguas Nacionales, sin que cada apartado se hubiera revisado de forma detallada y se hicieran las correcciones correspondientes, por lo que en el gre-mio prevalece una incertidumbre.
“Nuestra finalidad de estar aquí es por la nueva reforma de la Ley de Aguas que va en contra de nuestros intereses. Hay muchas dudas, aunque nos dicen todos los medios de comunicación que ‘ya la modificaron’, pero nosotros no estamos de acuerdo hasta que no haya primero una información real, muy real, donde a Zacatecas no le vaya a perjudicar esta reforma”, puntualizó Zamarrón.
Destacó que “Zacatecas es agricultura, y no, no debemos de permitir que esta nueva ley avance. También queremos decirles a los otros estados de nuestra República Mexicana, que no se confíen de ninguna manera, como lo están manejando –desde las instancias federales–, hay muchas dudas, muchísimas”.
“Los invitamos, compañeros campesinos de otras entidades, a que se manifiesten por muchas razones: los diputados bien pueden votarla (la ley) a su favor ¿Quién se los va a impedir? Pero el pueblo manda, el pueblo aquí es el que manda.”
Por su parte, David Caldera, afirmó: “esta ley nos va a perjudicar, tarde que temprano compañeros. Yo creo que debemos ser solidarios, manifestarnos antes de que esa ley se vote”.
Los campesinos advirtieron que en Zacatecas las protestas continuarán hasta que los legisladores federales y el director de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, precise a los labriegos cómo quedará la nueva Ley General de Aguas Nacionales.
Al cierre de la edición las manifestaciones continuaban.
También ayer, pasadas las siete horas, en el estado vecino de Aguascalientes campesinos inconformes con el pago que les han ofertado por sus productos bloquearon la carretera 45 federal sur, en el acceso principal a la entidad, de vehículos que provienen de León, Guanajuato y los Altos de Jalisco.
Además, bloquearon la carretera federal 71 norte en la comunidad de San Jacinto, municipio de Rincón de Romos, en los límites con Zacatecas. Realizaron también cierres parciales en las carreteras estatales 43 y 88, la primera en el entronque a la comunidad de Montoya que conecta con la 45 federal sur, y la segunda, en la población de Los Conos, que va de la capital del estado hacia el municipio de El Llano. Pasadas las 18 horas concluyeron las protestas.
Con información de Claudio Bañuelos