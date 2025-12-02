Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 2 de diciembre de 2025, p. 28

Zacatecas, Zac., Cientos de productores agrícolas de Zacatecas colapsaron ayer el sistema carretero federal que cruza por la entidad, inconformes con la eventual aprobación de la Ley General de Aguas Nacionales en el Congreso de la Unión, pues temen las “consecuencias reales”, que la nueva normatividad tendrá en materia hídrica, a pesar de las modificaciones que se hicieron al dictamen original.

Debido a las protestas, miles de transportistas de carga, autobuses de pasajeros y automovilistas particulares quedaron varados en los bloqueos intermitentes –donde los campesinos paralizaban el tráfico una hora, y luego permitían la circulación 15 minutos–, medida aplicada prácticamente en todas las entradas y salidas de la zona metropolitana que conforman las tres principales ciudades de la entidad: Zacatecas capital, Fresnillo y Guadalupe.

Cerca de las siete de la mañana, a bordo de tractores, cosechadoras y sus camionetas pick up, los productores se trasladaron hasta cada uno de los puntos ya programados para paralizar los principales ejes carreteros. Iban acompañados de sus empleados, centenares de jornaleros agrícolas que producen hortalizas y granos básicos, bajo el sistema de riego.

El primer sitio bloqueado fue la caseta de peaje de Calera de Víctor Rosales –localidad donde se ubica el aeropuerto internacional Leobardo C. Ruiz, que conecta la autopista Fresnillo-Zacatecas, con las ciudades de Durango y Torreón, Coahuila.

Al sur de la zona metropolitana cerraron la caseta situada en la comunidad de Osiris, que comunica a las ciudades de Guadalupe y Zacatecas con el estado de Aguascalientes.

En el punto de revisión carretera que se localiza en el poblado Las Arsinas, municipio de Trancoso, desde el mediodía se impidió el libre tránsito carretero a la ciudad de San Luis Potosí.

Los agricultores también bloquearon la autopista Zacatecas-Saltillo-Monterrey, a la altura del municipio zacatecano de Villa de Cos. También impidieron el tránsito en la carretera federal que comunica a Zacatecas con la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a la altura de la cabecera municipal de Villanueva.

Unifican posturas

En la movilización de este lunes, los agricultores y sus familias, pertenecientes a distintas organizaciones de productores de riego, unificaron sus posturas, pues aunque en días y semanas atrás mantenían una relativa inconformidad y no todos participaban en las tomas de carreteras o las protestas en algunas empresas a las que han criticado por el elevado consumo de agua que realizan, como la que tuvo lugar la semana pasada frente a la sede de la Compañía Cervecera de Zacatecas del Grupo Modelo, filial de la trasnacional Ab-Inveb, ahora la protesta, se generalizó.