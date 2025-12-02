De La Redacción

El documental Elegíaco en vivo narra el esfuerzo del músico Fernando Mariña, quien, junto con el músico, compositor y director de orquesta cubano Leo Brouwer y la Orquesta CR (Costa Rica) realizaron dos conciertos en el Teatro Eugene O’ Neill en la ciudad costarricense de San José en 2019, para luego grabar el disco Elegíaco (Ediciones Pentagrama), el cual fue reconocido con el Premio Internacional Cubadisco 2025.

La cinta se proyecta hoy en la Cineteca Nacional en el contexto del aniversario 45 de la disquera Ediciones Pentagrama.

La historia de esos recitales empezó con una partitura perdida del catálogo de Brouwer, que el guitarrista Fernando Mariña encontró en Nicaragua en 2003.

Se trata del Concierto No. 1 para guitarra y orquesta del nicaragüense Luis Abraham Delgadillo (1887-1961), donde Brouwer debutó a los 17 años. Mariña viajó a Nicaragua para interpretar la obra y con la finalidad de regresar esa partitura a Brouwer, ya que se creía perdida debido al mal estado de conservación.

La restauración del manuscrito corrió a cargo del músico veracruzano Ernesto García de León, de la cual reúne dos piezas: el concierto Elegíaco, de Brouwer, y la producción a cargo del costarricense Carlos Pipo Chaves.