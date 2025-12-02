Espectáculos
Condena justicia iraní a Jafar Panahi a un año de cárcel
Foto
Foto Afp
 
Periódico La Jornada
Martes 2 de diciembre de 2025, p. 8

La justicia iraní condenó en ausencia a un año de cárcel al cineasta disidente –que ahora reside en París– Jafar Panahi, ganador de la Palma de Oro en el festival de Cannes en mayo, por “actividades de propaganda” contra el Estado. Panahi ha disfrutado recientemente de una gira internacional, tras años sin poder de salir de su natal Irán, para promocionar su película Un simple accidente, sobre un torturador del gobierno iraní que cae en manos de sus antiguos prisioneros.

