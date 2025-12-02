Afp

Martes 2 de diciembre de 2025

París. La actriz francesa Brigitte Bardot quiso tranquilizar a lo opinión pública sobre su estado de salud y afirmó que está “actualmente en convalecencia”, tras informaciones en la prensa sobre un nuevo ingreso hospitalario, indicó un comunicado enviado a Afp por su fundación.

“La señora Brigitte Bardot recuerda que se encuentra actualmente en convalecencia, que le gustaría que se tuviera la delicadeza de respetar su privacidad, e invita a todos a tranquilizarse”, se lee en el texto de la fundación Brigitte Bardot enviado el domingo.

A principios de la semana pasada, la prensa francesa indicó que la legendaria intérprete, de 91 años, estaba de nuevo hospitalizada en Toulon, en el sur del país, un mes después de un primer ingreso vinculado con una intervención quirúrgica.