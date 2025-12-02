▲ Fotograma de No nos moverán, primer largometraje del egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos Pierre Saint-Martin Castellanos

Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Martes 2 de diciembre de 2025, p. 8

Con más de 192 millones de pesos adicionales en 2026, el gobierno de México impulsa a la cinematografía nacional con “la finalidad de fortalecer la producción, ampliar la diversidad y asegurar una mayor presencia de filmes nacionales en la vida pública”.

Con este incremento, explicó Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaria de Cultura federal, en entrevista con La Jornada, “se refrenda el compromiso de impulsar y fomentar la producción fílmica nacional”.

El presupuesto 2026, detalló la funcionaria, para el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) creció 24.57 por ciento respecto a 2025, lo cual “es una señal contundente de continuidad y fortalecimiento institucional”.

Puntualizó: “Son más de 77 millones de pesos adicionales y así Imcine operará con una bolsa total de 391.4 millones de pesos, es decir, será una institución más robusta para atender los distintos procesos cinematográficos y audiovisuales en más regiones del país”.

En el caso de Eficine, en 2024 “el estímulo fiscal creció 16.43 por ciento, fue un incremento que no se veía desde hacía una década. Esto significó 115 millones de pesos adicionales, con lo que la bolsa alcanzó 815 millones de pesos. En 2025, se refuerza con un aumento en los montos a solicitar por proyecto de producción y de distribución”.

Desde el año pasado, dijo Curiel de Icaza, “se acrecentaron los apoyos a la creación, así como las convocatorias y, en cine, se incrementaron los estímulos Eficine y Efiartes, con 165 millones adicionales, de los cuales 115 millones fueron para cine, es decir, tuvimos alrededor 17 por ciento de crecimiento en estímulos, cuya actualización no ocurría desde hace 10 años”.

Y “para el presupuesto 2026 hubo un incremento de 25 por ciento, lo cual la presidenta Claudia Sheinbaum ha mencionado respecto al fomento al cine nacional y son casi 80 millones extras, con una bolsa aproximada de 400 millones; nada más entre lo fiscal y estímulos son 815. En total serán mil 200 millones de pesos entre estímulos y presupuesto fiscal, casi 200 destinados al cine nacional” en 2026.

La secretaria destacó que “ningún apoyo a la creación ha bajado, sino al contrario, como ha sido en teatro, danza, convocatorias federales y en el cine, ahora es otro nuevo impulso”.