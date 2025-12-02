Martes 2 de diciembre de 2025, p. 8
Con más de 192 millones de pesos adicionales en 2026, el gobierno de México impulsa a la cinematografía nacional con “la finalidad de fortalecer la producción, ampliar la diversidad y asegurar una mayor presencia de filmes nacionales en la vida pública”.
Con este incremento, explicó Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaria de Cultura federal, en entrevista con La Jornada, “se refrenda el compromiso de impulsar y fomentar la producción fílmica nacional”.
El presupuesto 2026, detalló la funcionaria, para el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) creció 24.57 por ciento respecto a 2025, lo cual “es una señal contundente de continuidad y fortalecimiento institucional”.
Puntualizó: “Son más de 77 millones de pesos adicionales y así Imcine operará con una bolsa total de 391.4 millones de pesos, es decir, será una institución más robusta para atender los distintos procesos cinematográficos y audiovisuales en más regiones del país”.
En el caso de Eficine, en 2024 “el estímulo fiscal creció 16.43 por ciento, fue un incremento que no se veía desde hacía una década. Esto significó 115 millones de pesos adicionales, con lo que la bolsa alcanzó 815 millones de pesos. En 2025, se refuerza con un aumento en los montos a solicitar por proyecto de producción y de distribución”.
Desde el año pasado, dijo Curiel de Icaza, “se acrecentaron los apoyos a la creación, así como las convocatorias y, en cine, se incrementaron los estímulos Eficine y Efiartes, con 165 millones adicionales, de los cuales 115 millones fueron para cine, es decir, tuvimos alrededor 17 por ciento de crecimiento en estímulos, cuya actualización no ocurría desde hace 10 años”.
Y “para el presupuesto 2026 hubo un incremento de 25 por ciento, lo cual la presidenta Claudia Sheinbaum ha mencionado respecto al fomento al cine nacional y son casi 80 millones extras, con una bolsa aproximada de 400 millones; nada más entre lo fiscal y estímulos son 815. En total serán mil 200 millones de pesos entre estímulos y presupuesto fiscal, casi 200 destinados al cine nacional” en 2026.
La secretaria destacó que “ningún apoyo a la creación ha bajado, sino al contrario, como ha sido en teatro, danza, convocatorias federales y en el cine, ahora es otro nuevo impulso”.
Entre los objetivos se busca, “impulsar nuevos guiones y voces; descentralizar la producción hacia estados y regiones históricamente subrepresentadas y fortalecer proyectos de comunidades originarias y afrodescendientes”.
Ademá se busca “llevar cine mexicano a más lugares del país, al tiempo de consolidar al Imcine con mayor capacidad técnica, operativa y de sistematización. El Estado apuesta por más películas mexicanas que se produzcan y circulen por todo el país”.
Teatro y danza
En el caso de las convocatorias, comentó que “entre los estímulos fiscales y el presupuesto fiscal hubo un incremento de casi 300 millones de pesos adicionales, más de 15 por ciento” complementario en este rubro.
“Lanzamos otra convocatoria que no existía y es para reactivar la vocación social de los teatros del IMSS, que han sido emblemáticos y los cuales desde hace años sólo tenían obras comerciales. Serán 30 millones de pesos para distintos circuitos en los estados para teatro y danza; además, recuperamos la convocatoria de teatro escolar y también incluimos danza porque difícilmente tiene apoyos y hemos hecho un eje transversal para sumarla” a otras iniciativas.
Curiel de Icaza también resaltó la invitación para el reclutamiento de artistas, “que era a través de taquilla; entonces, su dilema era: ‘o me pongo a montar la obra o a buscar recursos”. Aquí hicimos un tabulador, como los que se pagan en teatro en distintas instituciones, a fin de pagarles sin tener que trabajar la taquilla. Lo mismo sucedió en danza y ahora todo está homologado con tabuladores para que cobren además de lo de la taquilla”.
La intención es “seguir perfilando y mejorando condiciones, sobre todo dignificando el trabajo de los artistas y fortaleciendo las convocatorias. Entre la del IMSS y teatro escolar son 45 millones de pesos adicionales que no estaban en 2023-2024”.
Entre otras iniciativas, Curiel de Icaza señaló que “se busca el trabajo con los estados, con las coordinaciones del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, las escuelas, el fortalecimiento de los sitios arqueológicos y de los museos... Es un mundo, que hay que atender de manera sostenida y mejorando las condiciones”.