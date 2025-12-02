Juan José Olivares

En 1995, Ignacio Pineda hizo un pacto con el diablo y le ofreció su alma para poder levantar un centro cultural que también fuera un lugar social politizado.

Tuvo su oportunidad en un inmueble en la colonia Roma y lo consiguió, pero lo que no sabía el del contrato es que “somos ateos, y así, ya no tiene validez ese acuerdo”, advierte el promotor a La Jornada, y el 1º de diciembre de ese año abrió el lugar en una “colonia semiabandonada en la que veías cerros de cascajos en esquinas, sucia, con basura, despintada. Se veía muy maltratada porque recién había pasado el terremoto y la banda gentrificadora ya le había echado el ojo para comprar barato y poner antros”.

En plena avenida Cuauhtémoc, cerca del parque Jardín Pushkin, surgió, en un pequeño local, el Multiforo Cultural Alicia, el cual duró ahí 27 años para forjar un sitio que se volvió tan emblemático y conocido en la cultura de la CDMX que, tras su cierre en la mencionada dirección por miles de circunstancias, la entonces jefa de Gobierno capitalina Claudia Sheinbaum otorgó al colectivo del Alicia un espacio en la colonia Santa María La Ribera para seguir con sus actividades de conciertos, talleres, charlas, conferencias… Claro que, “el beneficiario se compromete a pagar renta, servicios, acondicionamiento y mantenimiento por medio de un contrato anual”.

Para llegar a ser lo que es, el Alicia fue por eones y eones acosado, primero por dueños mafiosos de antros que se localizaban en el barrio, por vecinos puritanos y “beatos” y, sobre todo, por autoridades corruptas que lo intentaron cerrar o clausurar unas “cien veces”, ironiza Nacho, quien, aun así, decidió entregar su alma a ese sitio que terminó por ser “un espacio político y social. Un laboratorio de culturas subterráneas y movimientos aleatorios”.

Todavía en mayo pasado, un aparatoso operativo se suscitó en su nueva sede. Nadie supo quién mandó ejecutarlo, pero participaron elementos de la Guardia Nacional, del Ejército y de la policía de la alcaldía Cuauhtémoc, los cuales detuvieron un concierto del músico vasco Fermín Muguruza, parando la presentación, sacando a la audiencia como delincuentes y creando una polémica que, incluso fue citada en la conferencia mañanera de la Presidencia, así como en varios medios.

Este 1º de diciembre, el Alicia cumple 30 años, quitando el tiempo que cambió de sede de la Roma a la Santa María La Ribera. Sigue siendo un “espacio cultural, político y social antifascista. Llevamos años denuciando el neofascismo que ha crecido en la ciudad”, manifiesta Pineda, quien nunca había comentado que la actual presidenta “nos había dado el nuevo lugar. Era fantoche decir que conocía el lugar y que nos hablaba maravillas de éste y que por eso lo otorgó”.

Recuerda a este medio que, cuando sucedió esto, luego de hacer un concierto de despedida, “hablé con el colectivo de personas que hacen posible el Alicia, que me dijeron que no se querían ir, que ‘el cansado’ era yo. Les reviré que ya tenía 27 años y ellos unos tres”.

Nacho siguió con el Alicia, pero para ello “hipotequé mi casa”. Y no importa, porque “siempre he concebido a la cultura como una promotora del cambio en el tejido social y político. Desde que iniciamos, el Alicia es anarquismo, y nunca nos hemos considerado un antro o bar, sino un lugar donde se puede denunciar, incluso al fascismo”.

Punkis, skatos y metaleros

Considera que jamás pensó llegar a tres décadas, y rememora: “comenzamos con unos amigos, pero a los dos meses, éstos ya se habían ido. El contrato con el dueño del local era de un año, así que me tuve que aventar. A él le convenía mucho porque en la zona la gente rentaba o vendía a precios muy bajos. Ahí inició una mafia en la Ciudad de México. Después del terremoto se apropiaron de muebles, terrenos y calles e hicieron una nueva ciudad. Al lado del Alicia había dos antros, uno era La taberna del Greco. Dos o tres veces llegó el dueño de uno de éstos, quien una vez nos inquirió y hasta nos plomeó el cabrón. Así de rudo, llegaba y decía: ‘Hijos de la chingada, ¿quiénes son? A su lugar llegaba la vieja guardia de la política, empresarios, esa mafia que estaba naciendo en la ciudad, que de pronto comenzó a ver punkis, skatos, surferos, anarquistas, metaleros...