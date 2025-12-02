Martes 2 de diciembre de 2025, p. 23
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el proyecto de Saguaro Energía, en Puerto Peñasco, Sonora, no ha sido cancelado ni presenta irregularidades. Indicó que ese plan se encuentra en evaluación y está detenido por disponibilidad de gas.
A pregunta sobre el tema en la mañanera, detalló que las autoridades federales hacen una revisión técnica sobre la disponibilidad de gas natural, la posible necesidad de un gasoducto adicional y las medidas ambientales para garantizar la protección de la vaquita marina –especie en peligro crítico de extinción– en el Alto Golfo de California.
“No es irregular. Se está revisando la disponibilidad de gas y si se requiere un gasoducto adicional; lo está trabajando la Secretaría del Medio Ambiente, pero no hay irregularidad, sino sencillamente la capacidad que tendría (la planta de licuefacción)”, aclaró.
La mandataria recordó que el gas para esa zona viene de Texas, por lo que resaltó el interés estratégico del proyecto, ya que permitiría que México se convierta en punto de exportación de gas hacia Asia, particularmente en acuerdos comerciales de naciones como Corea del Sur para adquirir el energético a empresas estadunidenses.
Detalló que la opción de transportar el gas por territorio mexicano tiene ventajas logísticas, pues hacerlo desde puertos de Estados Unidos implica rutas complejas y largas, además que suele complicarse por las regulaciones de esa nación.
“Lo más cerca es por México. Una de las ventajas comparativas para la exportación de gas de Estados Unidos es pasar por México.”