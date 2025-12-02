Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 2 de diciembre de 2025, p. 23

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el proyecto de Saguaro Energía, en Puerto Peñasco, Sonora, no ha sido cancelado ni presenta irregularidades. Indicó que ese plan se encuentra en evaluación y está detenido por disponibilidad de gas.

A pregunta sobre el tema en la mañanera, detalló que las autoridades federales hacen una revisión técnica sobre la disponibilidad de gas natural, la posible necesidad de un gasoducto adicional y las medidas ambientales para garantizar la protección de la vaquita marina –especie en peligro crítico de extinción– en el Alto Golfo de California.

“No es irregular. Se está revisando la disponibilidad de gas y si se requiere un gasoducto adicional; lo está trabajando la Secretaría del Medio Ambiente, pero no hay irregularidad, sino sencillamente la capacidad que tendría (la planta de licuefacción)”, aclaró.