Reuters y Afp

Periódico La Jornada

Martes 2 de diciembre de 2025, p. 22

Washington. Estados Unidos anunció ayer un acuerdo con Gran Bretaña para la aplicación de aranceles cero a los productos farmacéuticos y tecnología médica, a cambio de un mayor gasto británico en medicamentos.

“Estados Unidos y el Reino Unido anuncian este resultado negociado de fijación de precios para productos farmacéuticos innovadores, que contribuirá a impulsar la inversión y la innovación en ambos países”, dijo en un comunicado el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

El convenio otorga a las empresas de Reino Unido un estatus comercial más favorable que el de la UE y Suiza, cuyos productos deben ser gravados con 15 por ciento.

“El acuerdo tiene como propósito asegurar que los pacientes estadunidenses no paguen sus medicamentos a precio alto para subsidiar la salud en otros países desarrollados”, ponderó Greer.

La decisión tomada por Londres y Washington sobre el sector farmacéutico sigue al tratado comercial que entró en vigor hace unos meses y limita a 10 por ciento la mayoría de los aranceles estadunidenses sobre los productos británicos.