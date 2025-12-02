Economía
Productos farmacéuticos de Reino Unido entrarán a EU libres de aranceles

A cambio, Gran Bretaña aumentará en 25% las compras a su contraparte

 
Periódico La Jornada
Martes 2 de diciembre de 2025, p. 22

Washington. Estados Unidos anunció ayer un acuerdo con Gran Bretaña para la aplicación de aranceles cero a los productos farmacéuticos y tecnología médica, a cambio de un mayor gasto británico en medicamentos.

“Estados Unidos y el Reino Unido anuncian este resultado negociado de fijación de precios para productos farmacéuticos innovadores, que contribuirá a impulsar la inversión y la innovación en ambos países”, dijo en un comunicado el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

El convenio otorga a las empresas de Reino Unido un estatus comercial más favorable que el de la UE y Suiza, cuyos productos deben ser gravados con 15 por ciento.

“El acuerdo tiene como propósito asegurar que los pacientes estadunidenses no paguen sus medicamentos a precio alto para subsidiar la salud en otros países desarrollados”, ponderó Greer.

La decisión tomada por Londres y Washington sobre el sector farmacéutico sigue al tratado comercial que entró en vigor hace unos meses y limita a 10 por ciento la mayoría de los aranceles estadunidenses sobre los productos británicos.

Varios gigantes del sector ya firmaron acuerdos de exención con la administración estadunidense, incluidos los líderes británicos del sector, AstraZeneca y GSK.

Ambos grupos farmacéuticos anunciaron inversiones multimillonarias en Estados Unidos, y se comprometieron a reducir sus tarifas a cambio de la exención de derechos aduaneros.

Reducen tarifas a autos coreanos

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, anunció que Estados Unidos disminuirá a 15 por ciento los aranceles aplicados a la importación de automóviles provenientes de Corea del Sur, con efecto retroactivo al primero de noviembre, e igualará los gravámenes recíprocos impuestos a Japón y la Unión Europea (UE).

