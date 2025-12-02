Xinhua y Sputnik

Río De Janeiro., La primera Cumbre Popular del BRICS comenzó ayer en Río de Janeiro, Brasil, con la finalidad de articular la participación de la sociedad civil en la formulación de propuestas para fortalecer la cooperación del Sur global dentro del bloque, compuesto por 11 economías emergentes.

El encuentro, que integra movimientos sociales de los países miembros del BRICS, debatirá temas relacionados con cooperación económica y multilateralismo, la construcción de la multipolaridad, la reconfiguración de la geopolítica, los desafíos de la gobernanza global, la función de los miembros del bloque y la reducción de la dependencia de los países emergentes respecto del dólar estadunidense en las transacciones internacionales y en la formación de reservas.

Creado en 2024 durante la cumbre realizada de Kazán, Rusia, el Consejo Civil Popular del BRICS busca consolidar un espacio permanente de diálogo entre la sociedad civil y los gobiernos del bloque.

Según la organización, el consejo constituye “un marco en la consolidación de la participación de la sociedad organizada en las discusiones del grupo” y pretende dar voz a movimientos populares, estudiantes, profesores y organizaciones no gubernamentales en temas considerados estratégicos por la agrupación.

Esta cumbre es el último gran evento del BRICS con Brasil en la presidencia del bloque, antes de que India asuma el liderazgo, el próximo año.

Por la cooperación del Sur global: Dilma Rousseff

En un mensaje en video para la apertura, la ex presidenta brasileña y actual titular del Nuevo Banco de Desarrollo del BRICS, Dilma Rousseff, afirmó que la primera edición de la cumbre consagra la participación de la sociedad civil organizada en la construcción de la cooperación del Sur global.