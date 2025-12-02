De La Redacción

Al cumplir ayer 42 años, el Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial (GMSI) se convirtió en la empresa con mayor tiempo en el mercado de manera ininterrumpida y líder en el sector.

“Lo difícil no es llegar a ser el líder, es mantenerse en el liderazgo, lograr que la gente que trabaja para ti esté contenta. He tenido la suerte de comandar a gente inteligente, personas que trabajan de manera eficiente, bajo un estándar de que el cliente tenga un retorno de inversión de lo que gasta en seguridad”, dice su presidente, Alejandro Desfassiaux.

La empresa Multisistemas de Seguridad Industrial fue fundada por Desfassiaux en 1983 con la meta de ofrecer servicios de la más alta calidad y con la visión de que la seguridad debe generar valor y no un costo adicional.

Su legado ha sido recibido en el grupo empresarial por una nueva generación, dirigida por él mismo para imprimir su propio sello con liderazgo, impulsando la innovación a través de tecnología y servicios que se adaptan a las nuevas necesidades de seguridad del país.

Explica que la alta capacitación es la clave de Multisistemas, una empresa que cuenta con el Cuerpo Especial de Reacción Inmediata, CERI, capacitado con el entrenamiento HDS, con el diferencial que constituye el equipo táctico armado. “También cuenta con su propio Centro Nacional de Monitoreo C5, y un C4 en cada filial del país, que son 34 en total, lo que posibilita una coordinación y reacción eficaz. La empresa tiene más de 14 mil elementos”.

Desfassiaux es especialista en seguridad, autor de varios libros, presidente fundador y ahora consejero del Consejo Nacional de Seguridad Privada, AC. “Mi lema es ‘excelencia en seguridad’, y no es sólo una frase. Somos la empresa con el mejor recurso humano, los mejores protocolos de seguridad, la mejor tecnología y el mejor retorno de inversión para los clientes”.