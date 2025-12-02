Martes 2 de diciembre de 2025, p. 21
El sector popular ha hecho frente a los vientos adversos de la economía. Los índices de impago no han aumentado en forma significativa, por lo que Compartamos Banco, uno de los competidores más relevantes en el negocio de los microcréditos y los préstamos grupales a esta parte de la población, espera que en 2026 el financiamiento vaya al alza.
Así lo confirmó el director general de Gentera –firma controladora de Compartamos Banco–, Enrique Majós. Sostuvo que la renegociación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Mundial de Futbol impulsarán el consumo. “Creo que va a ser un buen año, en particular en lo que respecta al crédito para capital de trabajo y para el segmento que atendemos”, dijo Majós en una reunión con medios.
Sostuvo que una buena renegociación del T-MEC y la copa de balompié generarán un periodo en que “la actividad económica y el consumo van a crecer”. Sin embargo, descartó que este efecto vaya a ser muy duradero.
En la reunión, en la que también estuvo Iván Mancillas, director general de Compartamos Banco, destacó que en periodos como éste, los financiamientos al sector popular funcionan “de forma contracíclica: cuando parece que hay cierta contracción, los clientes tienen más necesidad de reinventarse, crecer y solicitar más financiamiento”.
Caída de las remesas no ha impactado al negocio
Mancillas afirmó que la caída de las remesas y el regreso de connacionales que radicaban en Estados Unidos no ha aminorado la demanda de financiamiento en las localidades donde operan ni tampoco ha elevado los niveles de morosidad.
“No hemos detectado un impacto relevante o importante; lo tenemos muy vigilado. Está pasando algo interesante: ya hay dos o tres generaciones que se han ido a vivir allá, se quedan y ya no tienen a quien enviar dinero” porque sus familiares han fallecido.
Interrogado sobre si la llegada de nuevos competidores en plataformas digitales les han quitado clientes, el director de Compartamos detalló que los llamados neobancos atienden a un segmento más alto.
Estos jugadores, explicó, usan modelos de riesgo con inteligencia artificial, pero “la relación personal es un factor de éxito muy relevante para nosotros”.