Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Martes 2 de diciembre de 2025, p. 21

El sector popular ha hecho frente a los vientos adversos de la economía. Los índices de impago no han aumentado en forma significativa, por lo que Compartamos Banco, uno de los competidores más relevantes en el negocio de los microcréditos y los préstamos grupales a esta parte de la población, espera que en 2026 el financiamiento vaya al alza.

Así lo confirmó el director general de Gentera –firma controladora de Compartamos Banco–, Enrique Majós. Sostuvo que la renegociación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Mundial de Futbol impulsarán el consumo. “Creo que va a ser un buen año, en particular en lo que respecta al crédito para capital de trabajo y para el segmento que atendemos”, dijo Majós en una reunión con medios.

Sostuvo que una buena renegociación del T-MEC y la copa de balompié generarán un periodo en que “la actividad económica y el consumo van a crecer”. Sin embargo, descartó que este efecto vaya a ser muy duradero.

En la reunión, en la que también estuvo Iván Mancillas, director general de Compartamos Banco, destacó que en periodos como éste, los financiamientos al sector popular funcionan “de forma contracíclica: cuando parece que hay cierta contracción, los clientes tienen más necesidad de reinventarse, crecer y solicitar más financiamiento”.