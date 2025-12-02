Jessika Becerra

Martes 2 de diciembre de 2025, p. 21

El Instituto para el Fomento a la Calidad, el Consejo Coordinador Empresarial y Voz de las Empresas otorgaron a 50 compañías mexicanas el reconocimiento Empresas excepcionales.

En su quinta edición, los organismos reconocieron a las firmas que transforman su modelo de negocio al integrar el compromiso social como eje estratégico. De esta forma, favorecen a colaboradores, clientes, aliados y a la sociedad, lo que contribuye a la prosperidad del país.

Las empresas que obtuvieron el reconocimiento participaron en ocho categorías, entre ellas: bienestar de colaboradores, transformación digital y tecnológica y ecosistema de valor compartido.