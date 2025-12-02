Martes 2 de diciembre de 2025, p. 21
El Instituto para el Fomento a la Calidad, el Consejo Coordinador Empresarial y Voz de las Empresas otorgaron a 50 compañías mexicanas el reconocimiento Empresas excepcionales.
En su quinta edición, los organismos reconocieron a las firmas que transforman su modelo de negocio al integrar el compromiso social como eje estratégico. De esta forma, favorecen a colaboradores, clientes, aliados y a la sociedad, lo que contribuye a la prosperidad del país.
Las empresas que obtuvieron el reconocimiento participaron en ocho categorías, entre ellas: bienestar de colaboradores, transformación digital y tecnológica y ecosistema de valor compartido.
Entre las ganadoras están Grupo Bimbo, GNP Seguros, Niágara de México, Profuturo, Grupo Herdez, Toks y el Instituto Ingenes.
En la entrega del reconocimiento, Salvador Villalobos, presidente del Consejo Mexicano de la Comunicación, expuso que las empresas están en el mejor momento de demostrar con acciones su compromiso social.
Comentó que este año los medios entregaron al país 2 mil 800 millones de pesos por conducto del Consejo de la Comunicación.