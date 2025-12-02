▲ Una renegociación exitosa del tratado con Estados Unidos y Canadá podría impulsar tanto la inversión como las exportaciones de México, señaló la OCDE en su informe de expectativas económicas. Foto La Jornada

Jessika Becerra

Periódico La Jornada

Martes 2 de diciembre de 2025, p. 21

Implementar un nuevo marco fiscal a mediano plazo en México ayudaría a reducir el déficit y a abrir espacio para inversiones que impulsen la productividad, especialmente en la educación, señaló la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su Informe de Perspectivas Económicas.

La institución financiera destacó que la mayor aversión al riesgo global y la volatilidad del tipo de cambio podrían elevar los costos de financiamiento soberano y limitar aún más el margen fiscal.

Expuso que la deuda pública y el costo del financiamiento siguen en aumento en las economías emergentes y en desarrollo, y se estima que la relación entre deuda y producto interno bruto (PIB) es 30 por ciento superior a la de 2015.

En cuanto al crecimiento de la economía mexicana, el organismo proyectó una expansión de 1.2 por ciento en 2026 y 1.7 en 2027, luego del 0.7 por ciento registrado en 2025.

“El bajo desempleo y la moderación de la inflación impulsarán el consumo. El consumo público y la inversión se mantendrán moderados, dada la continua consolidación fiscal”, estimó la institución financiera.

Advirtió que las exportaciones se verán afectadas por el aumento de los aranceles y la incertidumbre, y otra parte, la disminución de las tasas de interés brindará cierto apoyo a la inversión.

“Dada la alta exposición de México al mercado estadunidense, la desaceleración proyectada en Estados Unidos y las condiciones financieras más restrictivas podrían afectar más de lo previsto a las exportaciones y la inversión”, menciona el documento.