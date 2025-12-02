Espera crecimiento de 1.2% en 2026
Martes 2 de diciembre de 2025, p. 21
Implementar un nuevo marco fiscal a mediano plazo en México ayudaría a reducir el déficit y a abrir espacio para inversiones que impulsen la productividad, especialmente en la educación, señaló la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su Informe de Perspectivas Económicas.
La institución financiera destacó que la mayor aversión al riesgo global y la volatilidad del tipo de cambio podrían elevar los costos de financiamiento soberano y limitar aún más el margen fiscal.
Expuso que la deuda pública y el costo del financiamiento siguen en aumento en las economías emergentes y en desarrollo, y se estima que la relación entre deuda y producto interno bruto (PIB) es 30 por ciento superior a la de 2015.
En cuanto al crecimiento de la economía mexicana, el organismo proyectó una expansión de 1.2 por ciento en 2026 y 1.7 en 2027, luego del 0.7 por ciento registrado en 2025.
“El bajo desempleo y la moderación de la inflación impulsarán el consumo. El consumo público y la inversión se mantendrán moderados, dada la continua consolidación fiscal”, estimó la institución financiera.
Advirtió que las exportaciones se verán afectadas por el aumento de los aranceles y la incertidumbre, y otra parte, la disminución de las tasas de interés brindará cierto apoyo a la inversión.
“Dada la alta exposición de México al mercado estadunidense, la desaceleración proyectada en Estados Unidos y las condiciones financieras más restrictivas podrían afectar más de lo previsto a las exportaciones y la inversión”, menciona el documento.
La OCDE planteó que los posibles aumentos arancelarios a las importaciones de México provenientes de países sin acuerdos comerciales podrían generar presiones adicionales sobre los precios.
Sin embargo, si se reduce la incertidumbre mediante una renegociación rápida y exitosa del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, sería posible impulsar la inversión y las exportaciones con más fuerza de lo previsto.
“México es una economía abierta con fuertes vínculos comerciales con Estados Unidos, que concentra más de 80 por ciento de sus exportaciones”, recordó.
Dijo que el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) ha sido un importante escudo contra las crecientes restricciones comerciales y la incertidumbre constante.
“La mayoría de las exportaciones que cumplen con el T-MEC tienen arancel cero (...) Se estima que las exportaciones que no cumplen con el T-MEC continuarán enfrentando un arancel de 25 por ciento durante 2026-2027”, mencionó.
También se estima que los automóviles, las autopartes, los camiones y sus componentes estarán sujetos a un arancel de 25 por ciento.
En cuanto a la inflación, la OCDE expuso que para asegurar que disminuya hacia el objetivo de 3 por ciento, el Banco de México debería mantener un ciclo de flexibilización prudente basado en datos.