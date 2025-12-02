Jessika Becerra

Martes 2 de diciembre de 2025, p. 20

En 2026 los ingresos totales del sector público sumarán 8.7 billones de pesos, generados principalmente por cobro de impuestos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) difundió en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se da a conocer el calendario mensual del pronóstico de los ingresos contenidos en el artículo primero de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2026.

Del total anual, 73.9 por ciento serán ingresos del gobierno, y 90.5 por ciento de esta suma provendrá de impuestos.

Asimismo, 52.5 por ciento se obtendrán mediante el impuesto sobre la renta (ISR) , con el cual se recaudarán mas de 3 billones de pesos, mientras por impuesto al valor agregado (IVA) se obtendrán 27.2 por ciento de los ingresos tributarios, es decir, 1.5 billones de pesos.

El impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) contribuirá con 27.2 por ciento de la recaudación (761 mil 501 millones de pesos), mientras que el impuesto general de importación generará 13 por ciento (254 mil 756 millones de pesos).