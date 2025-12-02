Martes 2 de diciembre de 2025, p. 20
Analistas del sector privado consultados mensualmente por el Banco de México (BdeM) disminuyeron su pronóstico de crecimiento para la economía en este año y el siguiente.
La proyección de crecimiento del PIB en 2025 disminuyó marginalmente de 0.5 a 0.4 por ciento, mientras para 2026 la estimación bajó de 1.4 a 1.37 por ciento.
Los especialistas señalaron que los factores que podrían obstaculizar el crecimiento en los próximos seis meses son la gobernanza, las condiciones externas y la economía interna.
En particular, los principales factores que frenarían el dinamismo son la política sobre comercio exterior, la inseguridad pública, la falta de estado de derecho, la debilidad del mercado interno, problemas relacionados con la corrupción y ausencia de cambios estructurales en México.
De acuerdo con la encuesta, 29 por ciento de los analistas consideran que el clima de negocios mejorará en los próximos seis meses, 51 por ciento que permanecerá igual y 20 por ciento que empeorará.
El documento señala que 7 por ciento de los encuestados consideran que la economía está mejor que hace un año y 93 por ciento difieren.
Agregó que sólo 2 por ciento consideran que con la coyuntura actual es un buen momento para realizar inversiones, 56 por ciento que es un mal momento y 41 por ciento no están seguros.