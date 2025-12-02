Julio Gutiérrez

Martes 2 de diciembre de 2025

Analistas del sector privado consultados mensualmente por el Banco de México (BdeM) disminuyeron su pronóstico de crecimiento para la economía en este año y el siguiente.

La proyección de crecimiento del PIB en 2025 disminuyó marginalmente de 0.5 a 0.4 por ciento, mientras para 2026 la estimación bajó de 1.4 a 1.37 por ciento.

Los especialistas señalaron que los factores que podrían obstaculizar el crecimiento en los próximos seis meses son la gobernanza, las condiciones externas y la economía interna.

En particular, los principales factores que frenarían el dinamismo son la política sobre comercio exterior, la inseguridad pública, la falta de estado de derecho, la debilidad del mercado interno, problemas relacionados con la corrupción y ausencia de cambios estructurales en México.