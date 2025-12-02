▲ Trabajadores migratorios cosechan uvas cabernet sauvignon en los viñedos de Stags’ Leap Winery, en Napa, California. Debido en parte a las políticas antimigrantes, las remesas y el empleo de mexicanos en Estados Unidos han ido a la baja. Foto Afp

Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Martes 2 de diciembre de 2025, p. 20

En octubre, el flujo de remesas que llegaron a México –provenientes principalmente de Estados Unidos– sumó 5 mil 634 millones de dólares, una caída anual de 1.7 por ciento y su séptimo descalabro consecutivo, revelan datos del Banco de México (BdeM).

Aunque las transferencias de octubre fueron las mejores del año en curso, en el acumulado enero- octubre los recursos enviados por los connacionales en el exterior cayeron 5.04 por ciento, al ubicarse en 51 mil 344 millones de dólares.

Analistas del sector financiero consideran que en esta caída influyen las políticas migratorias del presidente estadunidense, Donald Trump, y el hecho de que cada vez hay menos mexicanos que trabajan en Estados Unidos.

“Es el mayor monto de estos recursos reportado en un solo mes durante el último año”, destacó BBVA.

Los datos presentados por el instituto central demuestran que en los primeros 10 meses del año se realizaron 130 millones de operaciones, 129 mil de ellas por medios electrónicos.

Solamente en octubre, se ejecutaron 13 millones 991 mil operaciones, y de ese total, 13 millones 893 mil se hicieron por canales digitales.

“Por primera vez en cinco años, más de la mitad de las remesas que llegan al país se depositan en alguna cuenta, una tendencia que continuará al alza”, planteó BBVA en su análisis.

Según el banco, “la agresiva política migratoria del presidente Trump sólo exacerba la caída de las remesas a México, por una menor inserción de nuevos migrantes mexicanos en el mercado laboral estadunidense al menos desde hace dos años, en comparación con otros grupos de migrantes latinoamericanos”.