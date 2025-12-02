Martes 2 de diciembre de 2025, p. a12
Roma. Nicola Pietrangeli, el campeón italiano de tenis de las décadas de 1950 y 1960 cuyos récords fueron recientemente superados por Jannik Sinner, pero que sigue siendo el jugador con más victorias en la Copa Davis de todos los tiempos, ha fallecido. Tenía 92 años.
La Federación Italiana de Tenis y Padel anunció el deceso del deportista ayer, sin proporcionar una causa del deceso. La federación señaló que Pietrangeli es el único jugador italiano que ha sido incluido en el Salón de la Fama del Tenis Internacional.
Rafael Nadal, quien a menudo recibía el trofeo del Abierto de Italia de manos de Pietrangeli cuando ganó el torneo de Roma un récord de 10 veces, expresó su pesar en un mensaje escrito en italiano en X.
“Acabo de escuchar la triste noticia del fallecimiento de un grande del tenis italiano y mundial. Mis más sinceras condolencias a su familia, a su hijo Filippo y a toda la familia del tenis italiano. RIP, Nicola”, escribió Nadal.
Pionero en Grand Slam
Pietrangeli fue el primer jugador italiano en ganar un trofeo de Grand Slam, consagrándose en el Abierto de Francia en 1959. Revalidó ese título un año después y su récord de dos títulos de Grand Slam en individuales entre los jugadores italianos no fue superado hasta que Sinner ganó su segundo título consecutivo del Abierto de Australia en 2025, aumentando su total a tres y más tarde sumó el cuarto major para orgullo de sus connacionales.
“Gané 150 dólares por el título en 1960, lo que cubrió dos meses de alquiler de mi casa en Roma”, manifestó el tenista a la Gazzetta dello Sport en 2020, al exponer cómo era ser tenista en aquellos años.
También fue subcampeón en Roland Garros en 1961 y 1964, perdiendo ambas finales ante el español Manuel Santana. Conquistó el título de dobles en París en 1959 con Orlando Sirola.
En la Copa Davis, el italiano tiene el récord de más victorias totales y en el total de triunfos individuales, tras jugar 164 partidos para Italia en 66 eliminatorias.
Su marca en individuales es 78-32 y su récord en dobles 42-12. También formó la mitad de la pareja de dobles más exitosa en Copa Davis con Sirola, ganando 34 de sus 42 partidos.
Como jugador, la leyenda italiana del deporte blanco llevó a su país a la final de la Copa Davis dos veces, perdiendo ambas ocasiones fuera de casa contra un equipo de Australia que contaba con Rod Laver y Roy Emerson.
Pietrangeli finalmente levantó el trofeo de la Copa Davis como capitán en 1976, cuando entrenó a Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci y Antonio Zugarelli con una victoria sobre Chile, una final jugada en medio de la dictadura militar de Augusto Pinochet.