Martes 2 de diciembre de 2025, p. a12

Roma. Nicola Pietrangeli, el campeón italiano de tenis de las décadas de 1950 y 1960 cuyos récords fueron recientemente superados por Jannik Sinner, pero que sigue siendo el jugador con más victorias en la Copa Davis de todos los tiempos, ha fallecido. Tenía 92 años.

La Federación Italiana de Tenis y Padel anunció el deceso del deportista ayer, sin proporcionar una causa del deceso. La federación señaló que Pietrangeli es el único jugador italiano que ha sido incluido en el Salón de la Fama del Tenis Internacional.

Rafael Nadal, quien a menudo recibía el trofeo del Abierto de Italia de manos de Pietrangeli cuando ganó el torneo de Roma un récord de 10 veces, expresó su pesar en un mensaje escrito en italiano en X.

“Acabo de escuchar la triste noticia del fallecimiento de un grande del tenis italiano y mundial. Mis más sinceras condolencias a su familia, a su hijo Filippo y a toda la familia del tenis italiano. RIP, Nicola”, escribió Nadal.

Pionero en Grand Slam

Pietrangeli fue el primer jugador italiano en ganar un trofeo de Grand Slam, consagrándose en el Abierto de Francia en 1959. Revalidó ese título un año después y su récord de dos títulos de Grand Slam en individuales entre los jugadores italianos no fue superado hasta que Sinner ganó su segundo título consecutivo del Abierto de Australia en 2025, aumentando su total a tres y más tarde sumó el cuarto major para orgullo de sus connacionales.