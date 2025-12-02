Triunfo más allá del deporte
La selección lleva alegría a su pueblo bajo asedio israelí
Martes 2 de diciembre de 2025, p. a12
La selección de futbol de Palestina ocupa el puesto 96 del ranking de la FIFA. A pesar de su debilidad sobre la cancha, la solidaridad que convoca por representar a un pueblo condenado al genocidio por el Estado de Israel, le da una potencia simbólica para que cada pequeño triunfo sea mayúsculo.
En el primer día de la Copa Árabe de la FIFA, que se celebra en Qatar, el equipo palestino derrotó a los locales por 1-0. Una victoria que se amplifica por tratarse de una de selección cuya nación se encuentra bajo el asedio del ejército de Israel y por lo cual las instalaciones deportivas han sido devastadas.
Los integrantes del equipo de futbol juegan diseminados por el mundo y algunos ni siquiera han podido poner un pie en la tierra de sus ancestros.
Tras la victoria, la Asociación Palestina de Futbol –fundada en 1952 y aceptada por la FIFA hasta 1998– publicó un mensaje en X que expresa el júbilo que trasciende lo deportivo en una coyuntura geopolítca.
“Las escenas de júbilo que aparecieron en los rostros de nuestros jugadores esta noche fueron suficientes para devolver la alegría a los corazones de un pueblo que había esperado durante mucho tiempo la felicidad”, publicó la asociación.
“Gracias a los héroes de la resistencia que dieron todo y demostraron un espíritu de lucha que expresa la voluntad y determinación inquebrantables de Palestina. Esta victoria no es sólo una oportunidad, es más bien un mensaje de esperanza y una señal de lo que está por venir es más hermoso”, agregó.
Una mirada necesaria, de las decenas de miles de muertos por los ataques contra Palestina, algunos reportes indican que hasta septiembre unos mil atletas de ese país –entre ellos 400 futbolistas– han sido asesinados por los ataques de Tel Aviv. Además, otros tantos han sufrido heridas graves y/o mutilaciones a consecuencia de los bombardeos y tiroteos contra la población.
Uno de los casos más notorios en los meses recientes fue el asesinato de Soleiman al Obei, apodado El Pelé palestino, mientras aguardaba entre una multitud por ayuda humanitaria, un acontecimiento que provocó indignación internacional.
Ese sentimiento se volvió acompañamiento y fue notorio durante la gira de la selección palestina para disputar partidos amistosos en España, donde jugaron ante los representativos del País Vasco, donde Bilbao expresó su apoyo multitudinario en el estadio San Mamés y en las calles.
Luego volvieron a convocar la solidaridad al enfrentar al representativo catalán en Barcelona.
En este contexto, la victoria de la selección palestina en la Copa Árabe tiene evidentemente otras connotaciones. El conjunto de ese país, además, llegó con drama deportivo añadido, pues el boleto a este torneo en Qatar lo consiguió de forma sufrida ante Libia por la vía de los penaltis. Después de terminar sin goles, consiguieron el pase en la tanda de tiros desde los 11 pasos para culminar 4-3.
Palestina se mostró más ofensivo ante los locales de Qatar. Más llegadas a portería, aunque no lograban acertar. El equipo de casa se atrincheró para contener su rival. El tiempo regular del partido estaba por agotarse y en un tiro de esquina lograron meter la pelota tras un remate de cabeza que le dio el triunfo a los palestinos. Una victoria que emocionó más allá de lo que supone un triunfo deportivo.