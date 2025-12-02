De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 2 de diciembre de 2025, p. a12

La selección de futbol de Palestina ocupa el puesto 96 del ranking de la FIFA. A pesar de su debilidad sobre la cancha, la solidaridad que convoca por representar a un pueblo condenado al genocidio por el Estado de Israel, le da una potencia simbólica para que cada pequeño triunfo sea mayúsculo.

En el primer día de la Copa Árabe de la FIFA, que se celebra en Qatar, el equipo palestino derrotó a los locales por 1-0. Una victoria que se amplifica por tratarse de una de selección cuya nación se encuentra bajo el asedio del ejército de Israel y por lo cual las instalaciones deportivas han sido devastadas.

Los integrantes del equipo de futbol juegan diseminados por el mundo y algunos ni siquiera han podido poner un pie en la tierra de sus ancestros.

Tras la victoria, la Asociación Palestina de Futbol –fundada en 1952 y aceptada por la FIFA hasta 1998– publicó un mensaje en X que expresa el júbilo que trasciende lo deportivo en una coyuntura geopolítca.

“Las escenas de júbilo que aparecieron en los rostros de nuestros jugadores esta noche fueron suficientes para devolver la alegría a los corazones de un pueblo que había esperado durante mucho tiempo la felicidad”, publicó la asociación.

“Gracias a los héroes de la resistencia que dieron todo y demostraron un espíritu de lucha que expresa la voluntad y determinación inquebrantables de Palestina. Esta victoria no es sólo una oportunidad, es más bien un mensaje de esperanza y una señal de lo que está por venir es más hermoso”, agregó.

Una mirada necesaria, de las decenas de miles de muertos por los ataques contra Palestina, algunos reportes indican que hasta septiembre unos mil atletas de ese país –entre ellos 400 futbolistas– han sido asesinados por los ataques de Tel Aviv. Además, otros tantos han sufrido heridas graves y/o mutilaciones a consecuencia de los bombardeos y tiroteos contra la población.