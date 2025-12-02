Martes 2 de diciembre de 2025, p. a11
Los Pumas comenzaron una restructura tras 14 años sin un título de la Liga Mx. El club anunció que tanto Miguel Mejía Barón como Eduardo Saracho dejaron sus puestos como vicepresidente deportivo y director de estrategia deportiva, respectivamente, tras llegar a un acuerdo. En los próximos días se darán a conocer los nombres de quienes asumirán los cargos.
Su salida llega después de que el conjunto universitario, dirigido por Efraín Juárez, quedara eliminado en el play-in ante Pachuca, y con lo cual el equipo arrastra 14 años sin ganar un trofeo, siendo el único de los llamados “cuatro grandes del futbol mexicano” sin celebrar un campeonato para su afición en ese periodo.
“Mejía Barón presentó ante Luis Raúl González, presidente de Pumas, su renuncia al cargo luego de más de cuatro años de gestión, agradeciendo la confianza brindada durante este tiempo al frente del área deportiva de la institución”, indicó el plantel en un comunicado.
“El presidente del club reconoce el trabajo, la dedicación, el apoyo y el desempeño profesional de Miguel Mejía Barón, quien siempre tendrá un lugar importante en esta institución por su amplia trayectoria como jugador, entrenador y directivo”, agregó.
Cumplen auriazules 14 años sin título
El último título de Pumas en la Liga MX fue el Clausura 2011, cuando vencieron a Monarcas Morelia.
Mejía Barón, directivo con raíces en el club universitario, desde su etapa como jugador (1964-1976) hasta su periodo como técnico tuvo momentos memorables con la institución. El estratega guió a los auriazules a uno de sus títulos ligueros más importantes de la historia, tras imponerse al América en la temporada 1990-1991.
El plantel también reconoció el profesionalismo de Saracho, quien asumió en 2023 la dirección de estrategia deportiva.
A lo largo del torneo Apertura 2025, los universitarios vivieron varias complejidades, entre las que destacan lesiones de jugadores claves. Si bien el equipo se reforzó con los elementos solicitados por el técnico Efraín Juárez, los resultados no cumplieron las expectativas, tras enfrentar la salida abrupta del galés Aaron Ramsey, la baja médica de Guillermo Martínez así como la lesión del delantero José Juan Macías.