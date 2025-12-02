De La Redacción

Martes 2 de diciembre de 2025, p. a11

Los Pumas comenzaron una restructura tras 14 años sin un título de la Liga Mx. El club anunció que tanto Miguel Mejía Barón como Eduardo Saracho dejaron sus puestos como vicepresidente deportivo y director de estrategia deportiva, respectivamente, tras llegar a un acuerdo. En los próximos días se darán a conocer los nombres de quienes asumirán los cargos.

Su salida llega después de que el conjunto universitario, dirigido por Efraín Juárez, quedara eliminado en el play-in ante Pachuca, y con lo cual el equipo arrastra 14 años sin ganar un trofeo, siendo el único de los llamados “cuatro grandes del futbol mexicano” sin celebrar un campeonato para su afición en ese periodo.

“Mejía Barón presentó ante Luis Raúl González, presidente de Pumas, su renuncia al cargo luego de más de cuatro años de gestión, agradeciendo la confianza brindada durante este tiempo al frente del área deportiva de la institución”, indicó el plantel en un comunicado.

“El presidente del club reconoce el trabajo, la dedicación, el apoyo y el desempeño profesional de Miguel Mejía Barón, quien siempre tendrá un lugar importante en esta institución por su amplia trayectoria como jugador, entrenador y directivo”, agregó.