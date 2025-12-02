Martes 2 de diciembre de 2025, p. a11
Como joyas del futbol femenil mexicano, Jacqueline Ovalle y Rebeca Bernal dieron un salto al torneo estadunidense NWSL, conscientes de que para aumentar su nivel era necesario dejar la Liga Mx en busca de retos más complejos. Ahora, la decisión que han tomado puede convertirse en un impulso directo para el Tricolor que busca retornar a un Mundial.
“Pienso que si nos vamos ocho años atrás, la Liga Mx Femenil ha crecido bastante. Estados Unidos es una de las mejores ligas del mundo, por eso decidimos emigrar. En México ganamos muchas cosas, yo tengo seis títulos, creo que Rebeca (Bernal) cuatro, por eso salimos, por un reto diferente”, apuntó Ovalle.
Ambas desarrollaron su carrera en los clubes más ganadores de la Liga Mx Femenil; Bernal como capitana de Rayadas y Ovalle como goleadora de Tigres. Sin embargo, hoy representan al talento mexicano en el futbol femenil estadunidense, considerado potencia en esta categoría.
Ovalle se convirtió en agosto en la jugadora más costosa en la historia del futbol femenil al firmar con el Orlando Pride, y la primera transferencia en México con un pago de fichaje en el futbol de mujeres.
El camino de Bernal en las canchas de Estados Unidos comenzó hace casi un año cuando llegó en febrero a las filas del Washington Spirit, uno de los planteles más aguerridos del torneo. Incluso, la defensa tricolor disputó hace unos días la final de la liga estadunidense, donde su escuadra quedó subcampeona.
Ovalle también destacó su nominación al premio Marta de la FIFA –como mejor gol del año– por el llamado camaroncín, y señaló que, en caso de ganar, sería un reconocimiento también para el futbol femenil mexicano.
“Estoy muy feliz no sólo por el gol nominado, y es la primera vez que se distingue un tanto de la liga mexicana. Al final, si llegara a ganar el premio, también será un reconocimiento mundial a la liga mexicana, la cual está creciendo”, sostuvo.
La ariete del Orlando Pride reconoció que el tiempo que llevan en el torneo estadunidense les ha permitido conocer un estilo de juego de fortaleza física y velocidad de sus jugadoras.
Prueba del conocimiento que han adquirido fue su colaboración en la goleada 14-0 que México aplicó a San Vicente y las Granadinas en su primer partido de las eliminatorias mundialista. La experiencia obtenida en Estados Unidos es la que pretenden transmitir a sus compañeras de la selección, sobre todo cuando viven un proceso tan trascendental para regresar a una Copa del Mundo.
Hoy se miden ante Costa Rica y buscan un Mundial
Las dos futbolistas se preparan para disputar este martes un duelo amistoso contra Costa Rica como parte de la estrategia deportiva que ha planteado el técnico Pedro López en busca del boleto mundialista.
“Este equipo está para grandes cosas, pero no solamente hay que decirlo, hay que demostrarlo día a día con disciplina y fuera de las instalaciones también, así como poniendo ejemplos para futuras generaciones, porque al final, sí, el equipo está para grandes cosas, pero siempre poniendo ese ejemplo en la responsabilidad, pues vendrá algo importante para nosotras”, sostuvo Ovalle con el ánimo de pronto disputar un Mundial.