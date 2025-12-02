De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 2 de diciembre de 2025, p. a11

El penal que falló Javier Chicharito Hernández en los cuartos de final ante Cruz Azul, y que propició la eliminación de Chivas en el torneo Apertura 2025, desató un revuelo en redes sociales donde internautas expresaron burlas de su rendimiento en la segunda etapa con el Guadalajara, mientras ex jugadores, como Luis García, lo defendieron.

“Me reportan que ya encontraron el balón del penal de Chicharito”, publicó un usuario en la red social X, con una caricatura de un extraterrestre con el esférico. “Diego Drey-fus calculando cuánto le va a sacar al Chicharito por la terapia que va a necesitar”, agregó otro usuario.

“Chicharito Hernández se atrevió a decirle a las mujeres qué hacer y él no pudo ni anotar un penal”, escribió una usuaria llamada Samantha, en referencia a un mensaje que el futbolista publicó hace unos meses.

No obstante, hubo personajes que apoyaron a Hernández Balcázar. “Yo respeto, admiro y aplaudo los huevos que tuvo Javier Hernández. Hay que destacar su determinación (porque) entró de cambio, tomó el balón para un penal bravísimo y no se escondió; en efecto, falló, pero pudo haberse escondido”, opinó el ex seleccionado Luis García.

El timonel de Chivas, Gabriel Milito, también respaldó a Chicharito Hernández al asegurar que este yerro “no opaca su carrera”, al tiempo que justificó que le permitió cobrar el penal por su jerarquía como jugador experimentado.

El veterano de 37 años estaría por cerrar su segundo ciclo con Guadalajara debido a que su contrato vencería en esta temporada. Por ahora, Amaury Vergara, dueño del Guadalajara, se reunió ayer con el equipo en las instalaciones de Verde Valle tras la eliminación.

Gallardo pide a Tigres “salvar la Navidad”

En tono jocoso, el lateral del Toluca, Jesús Gallardo, pidió a Tigres que se imponga ante Cruz Azul en las semifinales “para salvar la Navidad”, pues la participación de los celestes en la Copa Intercontinental ya ha influido para que los partidos del torneo Apertura 2025 se disputen en los mismos días y, si avanzar La Máquina en la Copa, modificaría las fechas para la final de la Liga Mx.