Las series de semifinales serán el mismo día por el compromiso de Cruz Azul en la Copa Intercontinental
Martes 2 de diciembre de 2025, p. a11
El penal que falló Javier Chicharito Hernández en los cuartos de final ante Cruz Azul, y que propició la eliminación de Chivas en el torneo Apertura 2025, desató un revuelo en redes sociales donde internautas expresaron burlas de su rendimiento en la segunda etapa con el Guadalajara, mientras ex jugadores, como Luis García, lo defendieron.
“Me reportan que ya encontraron el balón del penal de Chicharito”, publicó un usuario en la red social X, con una caricatura de un extraterrestre con el esférico. “Diego Drey-fus calculando cuánto le va a sacar al Chicharito por la terapia que va a necesitar”, agregó otro usuario.
“Chicharito Hernández se atrevió a decirle a las mujeres qué hacer y él no pudo ni anotar un penal”, escribió una usuaria llamada Samantha, en referencia a un mensaje que el futbolista publicó hace unos meses.
No obstante, hubo personajes que apoyaron a Hernández Balcázar. “Yo respeto, admiro y aplaudo los huevos que tuvo Javier Hernández. Hay que destacar su determinación (porque) entró de cambio, tomó el balón para un penal bravísimo y no se escondió; en efecto, falló, pero pudo haberse escondido”, opinó el ex seleccionado Luis García.
El timonel de Chivas, Gabriel Milito, también respaldó a Chicharito Hernández al asegurar que este yerro “no opaca su carrera”, al tiempo que justificó que le permitió cobrar el penal por su jerarquía como jugador experimentado.
El veterano de 37 años estaría por cerrar su segundo ciclo con Guadalajara debido a que su contrato vencería en esta temporada. Por ahora, Amaury Vergara, dueño del Guadalajara, se reunió ayer con el equipo en las instalaciones de Verde Valle tras la eliminación.
Gallardo pide a Tigres “salvar la Navidad”
En tono jocoso, el lateral del Toluca, Jesús Gallardo, pidió a Tigres que se imponga ante Cruz Azul en las semifinales “para salvar la Navidad”, pues la participación de los celestes en la Copa Intercontinental ya ha influido para que los partidos del torneo Apertura 2025 se disputen en los mismos días y, si avanzar La Máquina en la Copa, modificaría las fechas para la final de la Liga Mx.
“¿La Final? Primero que nada, espero que llegue Toluca y después, ojalá Tigres elimine a Cruz Azul porque quiero pasar Navidad con mi familia, poder desvelarme un rato”, dijo entre risas Gallardo previo a las semifinales entre los Diablos y Monterrey.
El primer encuentro de las semifinales será el miércoles a las 19 horas en el estadio Olímpico Universitario, donde los celestes recibirán a Tigres. La serie se definirá el sábado a las 21:10 en El Volcán.
En la otra serie, Monterrey recibirá a las 21:10 horas el miércoles al campeón Toluca. El pase a la final se define el sábado a las 19 horas en la casa de los Diablos, el estadio Nemesio Diez.
El calendario de las semifinales obedece a que Cruz Azul, monarca de la Concacaf, enfrentará el 10 de diciembre al Flamengo, campeón de la Conmebol tras ganar la Copa Libertadores, en la Copa Intercontinental, en el estadio Ahmad bin Ali, en Qatar.
En caso de que La Máquina venza al club brasileño, enfrentaría el 13 de diciembre en play off de la Copa Intercontinental a Egipto, campeón de África, el vencedor de ese duelo avanza a la final del torneo mundial y tendrá como rival al PSG, ganador de la Champions de Europa.
Si Cruz Azul llegara a la final de la Intercontinental y también derrotara a Tigres en las semifinales de la Liga Mx, la serie por el campeonato del torneo Apertura 2025 tendría un toque navideño al disputarse el 25 y 28 de diciembre. Si La Máquina no pasa a la final de la Liga Mx, el título se definiría el 11 y 14 de diciembre.