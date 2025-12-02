▲ Donald Trump con el titular del órgano rector del futbol, Gianni Infantino. Imagen durante el mundial de clubes Foto Ap

Afp

Periódico La Jornada

Martes 2 de diciembre de 2025, p. a10

Washington. La Casa Blanca confirmó ayer que el presidente estadunidense, Donald Trump, asistirá el 5 de diciembre a la ceremonia del sorteo en la que se definirán los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026.

“El viernes el presidente Trump asistirá al sorteo de la Copa Mundial de la FIFA en el Kennedy Center”, declaró la portavoz presidencial, Karoline Leavitt.

Estados Unidos es coanfitrión 2026 junto con Canadá y México de la primera edición de la Copa del Mundo en la que competirán 48 selecciones.

Durante la ceremonia del sorteo también se anunciará al ganador del premio recientemente creado FIFA de la Paz, para el cual el principal candidato es Donald Trump, aliado del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en el genocidio al pueblo palestino en Gaza.

“En un mundo cada vez más agitado y dividido, es fundamental reconocer la contribución sobresaliente de aquellos que se esfuerzan por poner fin a los conflictos y unir a las personas en un espíritu de paz”, expuso Gianni Infantino, presidente de la FIFA, al anunciar la creación del premio el mes pasado.

Rumbo al certamen, Infantino se ha convertido en uno de los hombres más cercanos a Donald Trump. El organismo internacional añadió otro vínculo con el mandatario al nombrar a su hija Ivanka Trump en la junta de un proyecto educativo de 100 millones de dólares financiado en parte por la venta de entradas para el Mundial 2026.

Además, Infantino fue el único funcionario deportivo en la cumbre de octubre en la que se anunció un plan de paz para Gaza. la prensa internacional publicó fotos de él con el presidente de Estados Unidos y con el de Egipto. El encargado del órgano rector del futbol prometió ayudar a reconstruir los campos deportivos destruidos en Gaza.