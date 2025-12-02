El mandatario estadunidense es candidato a recibir el primer premio FIFA de la Paz que se entrega el viernes
Martes 2 de diciembre de 2025, p. a10
Washington. La Casa Blanca confirmó ayer que el presidente estadunidense, Donald Trump, asistirá el 5 de diciembre a la ceremonia del sorteo en la que se definirán los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026.
“El viernes el presidente Trump asistirá al sorteo de la Copa Mundial de la FIFA en el Kennedy Center”, declaró la portavoz presidencial, Karoline Leavitt.
Estados Unidos es coanfitrión 2026 junto con Canadá y México de la primera edición de la Copa del Mundo en la que competirán 48 selecciones.
Durante la ceremonia del sorteo también se anunciará al ganador del premio recientemente creado FIFA de la Paz, para el cual el principal candidato es Donald Trump, aliado del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en el genocidio al pueblo palestino en Gaza.
“En un mundo cada vez más agitado y dividido, es fundamental reconocer la contribución sobresaliente de aquellos que se esfuerzan por poner fin a los conflictos y unir a las personas en un espíritu de paz”, expuso Gianni Infantino, presidente de la FIFA, al anunciar la creación del premio el mes pasado.
Rumbo al certamen, Infantino se ha convertido en uno de los hombres más cercanos a Donald Trump. El organismo internacional añadió otro vínculo con el mandatario al nombrar a su hija Ivanka Trump en la junta de un proyecto educativo de 100 millones de dólares financiado en parte por la venta de entradas para el Mundial 2026.
Además, Infantino fue el único funcionario deportivo en la cumbre de octubre en la que se anunció un plan de paz para Gaza. la prensa internacional publicó fotos de él con el presidente de Estados Unidos y con el de Egipto. El encargado del órgano rector del futbol prometió ayudar a reconstruir los campos deportivos destruidos en Gaza.
De manera atípica, la FIFA anunció que dará a conocer el calendario de partidos de la Copa Mundial 2026 en una transmisión global en vivo apenas un día después de que se realice el sorteo para definir los partidos de la fase de grupos del torneo; es decir el sábado.
Además, se publicarán las sedes y horarios de los 104 partidos del primer Mundial con 48 selecciones nacionales.
La FIFA indicó que el proceso de asignación de partidos buscará garantizar las mejores condiciones posibles para todos los equipos y espectadores, y, cuando sea viable, permitir que los aficionados de todo el mundo vean a sus selecciones jugar en vivo en las diferentes zonas horarias.
En marzo, el calendario final
La versión final del calendario de partidos estará disponible en marzo, una vez que se hayan disputado el la repesca europea así como el torneo clasificatorio continental, y se hayan completado las seis plazas restantes. El anuncio será presentado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acompañado en el escenario por leyendas futbolísticas y en la audiencia por representantes de los 42 equipos clasificados, así como aquellos que aún compiten por un lugar.
La transmisión del sorteo se llevará a cabo en vivo en las plataformas de la federación, incluyendo FIFA.com y el canal de YouTube en Internet.