Martes 2 de diciembre de 2025, p. a10

A más tardar mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum decidirá si asiste al sorteo de la Copa Mundial de Futbol 2026 en Washington.

En la mañanera de ayer, a pregunta sobre si viajará a la capital estadunidense, donde este viernes 5 de diciembre se realizará la ceremonia del sorteo que definirá el grupo en el que jugarán las selecciones en la primera etapa de la justa, la jefa del Ejecutivo dijo que aún no lo define y sigue pensando si acudirá.

“Mañana o pasado lo estaremos decidiendo. Voy a llamar a Gianni Infantino (presidente de la FIFA) para ver cómo va a estar el evento, cómo es la invitación, y ya les estaremos informando. A más tardar, el miércoles tomaremos la decisión”, apuntó.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se realizará por primera ocasión en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. El sorteo se celebrará en el Centro Kennedy.

Ayer, la Casa Blanca confirmó la presencia del mandatario estadunidense, Donald Trump, y también se espera que acuda el primer ministro canadiense, Mark Carney.