“A más tardar, el miércoles tomaremos la decisión”
Hablará con Gianni Infantino para conocer los detalles del evento en Washington
Martes 2 de diciembre de 2025, p. a10
A más tardar mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum decidirá si asiste al sorteo de la Copa Mundial de Futbol 2026 en Washington.
En la mañanera de ayer, a pregunta sobre si viajará a la capital estadunidense, donde este viernes 5 de diciembre se realizará la ceremonia del sorteo que definirá el grupo en el que jugarán las selecciones en la primera etapa de la justa, la jefa del Ejecutivo dijo que aún no lo define y sigue pensando si acudirá.
“Mañana o pasado lo estaremos decidiendo. Voy a llamar a Gianni Infantino (presidente de la FIFA) para ver cómo va a estar el evento, cómo es la invitación, y ya les estaremos informando. A más tardar, el miércoles tomaremos la decisión”, apuntó.
La Copa Mundial de la FIFA 2026 se realizará por primera ocasión en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. El sorteo se celebrará en el Centro Kennedy.
Ayer, la Casa Blanca confirmó la presencia del mandatario estadunidense, Donald Trump, y también se espera que acuda el primer ministro canadiense, Mark Carney.
Este torneo marcará un hito al ser el primero con 48 equipos, ampliado desde los 32 que participaron en Qatar.
Se disputarán 104 partidos en total, la mayoría de ellos, 78, en Estados Unidos; mientras México y Canadá albergarán 13 encuentros cada uno. Serán 16 sedes de los cotejos. El Mundial arrancará el 11 de junio en el otrora estadio Azteca, rebautizado Banorte, pero denominado Ciudad de México para el Mundial, a petición de FIFA, el recinto ha sido escenario de dos finales que encumbraron a dos de leyendas de este deporte, y son episodios icónicos en la historia global del balompié: la consagración de Brasil y su estrella Pelé, en 1970, y el triunfo de Argentina en 1986 liderado por Diego Maradona.
El torneo celebrará la final el 19 de julio en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey.