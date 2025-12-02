▲ Vista del pabellón de Barcelona en el encuentro editorial de Guadalajara. Foto Arturo Campos Cedillo

Daniel López Aguilar

Enviado

Periódico La Jornada

Martes 2 de diciembre de 2025, p. 4

Guadalajara, Jal., Con un mensaje centrado en la fraternidad cultural y en la defensa del libro como territorio común frente a los extremismos, Salvador Illa Roca, presidente de la Generalitat de Catalunya, inauguró ayer el estand de su gobierno, con Barcelona como ciudad invitada de honor, en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

La jornada estuvo marcada por llamados a fortalecer los vínculos históricos entre México y Cataluña y a impulsar la internacionalización del sector editorial.

Acompañado por representantes institucionales y por más de un centenar de sellos participantes, Illa subrayó que su presencia en la feria simboliza “el inicio de una renovada fraternidad entre Cataluña y México, entre Cataluña y América Latina”, y que esta edición ofrece la ocasión de recuperar “toda la ambición cultural” que ha distinguido a su país.

“Algunos gobiernos pretenden levantar muros. Nosotros abrimos libros. Ante el odio que quiere separarnos, invitamos a unirnos en esta magnífica feria”, afirmó ante editores, autoridades y visitantes.

El mandatario catalán definió a Barcelona como “doble capital cultural: catalana y española”, y destacó que 80 por ciento de la producción literaria del Estado español se genera allí.

Por ello, dijo, la presencia en Guadalajara se concibe como “una de las mayores oportunidades del calendario” para proyectar talento, innovación, divulgación científica, gastronomía y cine.

Agradeció a la FIL por haber elegido a la ciudad como invitada, al Ayuntamiento barcelonés “por ejercer su capitalidad en beneficio de todo el país”, y al conjunto del sector cultural catalán “por volcarse para mostrar la mejor imagen y generar prosperidad”.