Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 2 de diciembre de 2025, p. 3

Guadalajara, Jal., Los pueblos originarios son un cúmulo ancestral de sabiduría, con una coincidencia absoluta en sus cosmovisiones: la defensa del territorio y el respeto por la naturaleza.

Así sucede con el pueblo yaqui, que entre sus leyendas tiene la de una caja, que también se describe como balde, de la cual emergió todo lo malo de la humanidad, pero la mujer yaqui la cerró cuando vio lo que estaba saliendo y lo único que quedó fue la esperanza.

La periodista y fotógrafa Daliri Oropeza Álvarez tiene otra interpretación: quedó el antídoto contra todo lo malo que salió de esa caja, para ser usado sólo en ciertos momentos y utilizarlo de manera estratégica y visualizar “un futuro que no sea catastrófico”.

Oropeza relata en su libro Yaquis: La resistencia imbatible, que dio a conocer en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, que seguirá presentando esta semana en el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas y en el café Montenegro, en la ciudad jalisciense, que esa y otras enseñanzas sólo pueden ser transmitidas por quienes han respetado su genealogía y tienen muy presente su herencia.

“Ese antídoto es la esperanza, una fuerza que invita a la acción. No es algo que nos deja estáticos, sino que nos hace caminar, que nos impulsa. También la esperanza es una posibilidad narrativa, que guía las acciones. Sin esperanza la vida se reduce a supervivencia, a sobrevivir en esta maremoto.”

En ese momento de la presentación, la periodista reflexionó sobre la esperanza que nunca abandonó la lucha territorial de los yaquis; se refirió al filósofo sudcoreano Byung Chul Han, quien dice que la esperanza no puede ser vista como optimismo, “porque si la ves así, todo es positivo y entonces ahí te quedas, te quedas estancado en que todo está bien, en que todo es positivo.

“En ver la esperanza y reconocer que están pasando cosas terribles, horribles, tremendas en este país, pero que tenemos la posibilidad de cambiarlo es donde ubico al periodismo y la investigación que hago.”

Refirió que la esperanza existencial, con potencia narrativa, puede guiar los pasos hacia un futuro en el que la dignidad y la vida sean posibles, más allá de los futuros distópicos que la literatura suele abordar.