El viernes abrirá la muestra Mensajes desde la pintura en el Museo de la Ciudad de México, a un año del fallecimiento del artista y activista
Martes 2 de diciembre de 2025, p. 2
El recuerdo de la persona y de la lucha social de Antonio Ortiz Gritón sigue vigente a un año de su fallecimiento, que se conmemora el viernes próximo.
Prueba de lo anterior es la exposición Antonio Gritón: Mensajes desde la pintura, que abrirá al público ese día en el Museo de la Ciudad de México.
El proyecto trasciende un simple homenaje: es un viaje que permitirá al público introducirse en el amplio espectro pictórico de sus obras y su dedicación a las luchas sociales, explicó en entrevista Aleida Pardo Hernández, gestora cultural y fundadora de Banda Municipal, galería de arte que trabaja con el archivo de Gritón.
“Es una invitación a observar y a gozar lo que hizo en vida. Este proyecto nació en conjunto con la Secretaría de Cultura capitalina y el museo. Nuestra intención es que la comunidad que tanto lo admiró nos reunamos y profundicemos en todo el universo que creó con su imaginación. Es una gran tarea institucional la que realizó el recinto para acercar a más personas al universo pictórico del artista e indagar en su figura y legado único, que abarca lo artístico, social y político.”
La muestra está dividida en cinco núcleos organizados de manera cronológica que describen el proceso creativo de Gritón: Obra temprana, Periodo de crisis y transición, Pintura político-ideológica y difusión del náhuatl, Abstracción y Obra de los últimos años.
“No lo llamaría homenaje, porque a los pocos días de su partida una gran comunidad de amigos, gestores culturales y artistas de diversas disciplinas realizaron un tributo de manera emotiva e independiente para acompañar a su familia, el cual también se realizó en este museo. Esta muestra se la dedicamos a la profundidad en su pintura, la forma más trascendental de su trabajo.”
Prosiguió: “no hay forma de ver su arte sin pensar en que todo está ligado a su activismo, a su interés por la historia del mismo y, sin duda, a su lucha incansable por la vida. Creemos que esta exhibición abrirá camino para una futura retrospectiva más amplia aún, la cual, me atrevo afirmar, es vital para entender la trascendencia de este artista tan relevante para la actualidad nacional, en específico de la Ciudad de México”.
Según Aleida Pardo, esta exhibición no abarca todo el universo del trabajo de Gritón, por lo que ya se planea una más grande que permita incluir su incursión en la obra plástica y performática.
“Eso no es todo: nos falta su labor de gestor cultural, educador, muralista, activista, músico, físico… Y si bien una retrospectiva siempre representa un amplio trabajo de investigación, en el caso de Gritón creo que sólo puede pensarse como la reunión de múltiples proyectos que seguirán surgiendo de manera organizada y espontánea, porque fue un artista que generaba conexiones y abría muchos caminos.
“Gritón encarna el binomio arte-vida; no sé cómo pueda aterrizarse una retrospectiva pendiente, pero estoy segura de que debe ser colectiva, callejera, amorosa, anárquica, combativa e imparable, porque justo esta última palabra define a Gritón: fue un artista imparable que aportó al arte todo un mundo de rebeldía”, aseguró.
Generosidad, su legado más importante
La gestora cultural aseguró que lo más importante de Antonio Ortiz no se debe a su constante trabajo artístico, sino a su calidez como persona y amigo, muestra de su invaluable generosidad. “Tal vez se escuche raro y no quiero que se malinterprete, pero su mayor legado no está en su obra o en la lucha por causas sociales. Me atrevería a decir que está en su enorme capacidad para hacer amigos, para tejer redes, en su generosidad, en su ser genuino; todo aquello que hizo que su obra se alejara de los cánones dominantes y habitara una despreocupación real por el establishment”.
Según Pardo Hernández, la labor de Gritón deja a amigos, colegas y camaradas un gran reto por delante: “queda la enorme tarea de tejer vínculos institucionales para dar a conocer su obra a un público amplio y, por supuesto, que lo acerquen a futuras generaciones, una tarea de archivo que reúna todas las voces y acciones que su figura encarna. Gritón estará siempre ahí con su Antena para cambiar el mundo, obra que reúne toda su diversidad de pensamiento. Él estará ahí siempre, para que no olvidemos que la anarquía siempre es una posibilidad”.
La exposición Antonio Gritón: Mensajes desde la pintura, con curaduría de Iñaki Herranz, el abrirá el 5 de diciembre a las 19 horas en el Museo de la Ciudad de México (calle José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc). Entrada libre.