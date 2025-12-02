Omar González Morales

El recuerdo de la persona y de la lucha social de Antonio Ortiz Gritón sigue vigente a un año de su fallecimiento, que se conmemora el viernes próximo.

Prueba de lo anterior es la exposición Antonio Gritón: Mensajes desde la pintura, que abrirá al público ese día en el Museo de la Ciudad de México.

El proyecto trasciende un simple homenaje: es un viaje que permitirá al público introducirse en el amplio espectro pictórico de sus obras y su dedicación a las luchas sociales, explicó en entrevista Aleida Pardo Hernández, gestora cultural y fundadora de Banda Municipal, galería de arte que trabaja con el archivo de Gritón.

“Es una invitación a observar y a gozar lo que hizo en vida. Este proyecto nació en conjunto con la Secretaría de Cultura capitalina y el museo. Nuestra intención es que la comunidad que tanto lo admiró nos reunamos y profundicemos en todo el universo que creó con su imaginación. Es una gran tarea institucional la que realizó el recinto para acercar a más personas al universo pictórico del artista e indagar en su figura y legado único, que abarca lo artístico, social y político.”

La muestra está dividida en cinco núcleos organizados de manera cronológica que describen el proceso creativo de Gritón: Obra temprana, Periodo de crisis y transición, Pintura político-ideológica y difusión del náhuatl, Abstracción y Obra de los últimos años.

“No lo llamaría homenaje, porque a los pocos días de su partida una gran comunidad de amigos, gestores culturales y artistas de diversas disciplinas realizaron un tributo de manera emotiva e independiente para acompañar a su familia, el cual también se realizó en este museo. Esta muestra se la dedicamos a la profundidad en su pintura, la forma más trascendental de su trabajo.”

Prosiguió: “no hay forma de ver su arte sin pensar en que todo está ligado a su activismo, a su interés por la historia del mismo y, sin duda, a su lucha incansable por la vida. Creemos que esta exhibición abrirá camino para una futura retrospectiva más amplia aún, la cual, me atrevo afirmar, es vital para entender la trascendencia de este artista tan relevante para la actualidad nacional, en específico de la Ciudad de México”.

Según Aleida Pardo, esta exhibición no abarca todo el universo del trabajo de Gritón, por lo que ya se planea una más grande que permita incluir su incursión en la obra plástica y performática.